Чубакка на Земле: в глубине океана найдено существо, похожее на персонажа из "Звездных войн"

Недавно ученые исследовали глубины океана у гавайского острова Молокаи, где заметили очень странное существо. Исследователи заметили, что оно невероятно похоже на культового персонажа фантастической франшизы.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни, причем некоторые виды до сих пор неизвестны науке. Недавно ученые запустили дистанционно управляемый аппарат для исследования сокрушительных глубин у гавайского острова Молокаи и обнаружили нечто удивительное, пишет Science Alert.

На глубине 663 метров, на вершине безымянной горы ученые обнаружили странное существо, похожее на криптида – покрытое мохнатыми, словно волосатыми ветвями. Загадочное существо было настолько похоже на культового персонажа "Звездных войн" – Чубакку – что его назвали Iridogorgia chewbacca.

По словам соавтора исследования, биолога Леса Уотлинга из Гавайского университета, первое знакомство с этим кораллом было настолько незабываемым, что его длинные, гибкие ветки и форма сразу напомнили ученым Чубакку.

Несмотря на то, что коралл действительно похож на персонажа из "Звездных войн", на самом деле он представляет собой колонию отдельных полипов, срастающихся вместе и достигающих в высоту 51 сантиметра.

Известно, что все представители рода Iridogorgia – глубоководные обитатели, мерцающие металлическим, переливающимся блеском, в честь которого они и получили свое название. Эти кораллы образуют длинные структуры, которые спиралью поднимаются т места крепления, прикрепляясь к морскому дну.

Новый вид кораллов невероятно похож на Чубакку Фото: Zootaxa

По словам Уолтинга, впервые вид Iridogorgia chewbacca был открыт в 2006 году, затем в 2016 году в ходе другой экспедиции ученые обнаружили еще один экземпляр в районе Марсианской впадины. Анализ генов и физических особенностей подтвердил, что это новый вид.

Исследователи отмечают, для науки важно описывать виды из любого малоизученного региона, чтобы получить представление об уровне биоразнообразия, а также использовать виды для понимания биогеографической истории региона.

Уотлинг и его коллеги из Китайской академии наук обнаружили впечатляющее разнообразие видов рода Iridogorgia в тропических водах западной части Тихого океана. В ходе экспедиции им также удалось открыть еще один новый вид – Iridogorgia curva, а также о 10 других видах того же рода, два из которых ранее не встречались в этом регионе.

Согласно прогнозам, в течение следующего столетия морские глубины невероятно изменятся. Возраст глубоких вод вокруг Гавайев составляет от 500 до 1000 лет, поэтому существует вероятность того, что местные воды существенно потеплеют. Исследователи также полагают, что климатические изменения могут способствовать изменениям на глубине, а потому нам крайне важно знать, кто обитает в этих водах, сколько им лет и каковы их репродуктивные способности.

