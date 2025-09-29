Чубакка на Землі: у глибині океану знайдено істоту, схожу на персонажа із "Зоряних воєн"

Нещодавно вчені досліджували глибини океану біля гавайського острова Молокаї, де помітили дуже дивну істоту. Дослідники помітили, що вона неймовірно схожа на культового персонажа фантастичної франшизи.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя, причому деякі види досі невідомі науці. Нещодавно вчені запустили дистанційно керований апарат для дослідження нищівних глибин біля гавайського острова Молокаї й виявили щось дивовижне, пише Science Alert.

На глибині 663 метрів, на вершині безіменної гори вчені виявили дивну істоту, схожу на криптиду — вкриту волохатими, немов волохатими гілками. Загадкова істота була настільки схожа на культового персонажа "Зоряних воєн" — Чубакку — що її назвали Iridogorgia chewbacca.

За словами співавтора дослідження, біолога Леса Вотлінга з Гавайського університету, перше знайомство з цим коралом було настільки незабутнім, що його довгі, гнучкі гілки та форма одразу нагадали вченим Чубакку.

Попри те, що корал дійсно схожий на персонажа із "Зоряних воєн", насправді він являє собою колонію окремих поліпів, що зростаються разом і досягають заввишки 51 сантиметра.

Відомо, що всі представники роду Iridogorgia — глибоководні мешканці, що мерехтять металічним блиском, що переливається, на честь якого вони й отримали свою назву. Ці корали утворюють довгі структури, які спіраллю піднімаються т місця кріплення, прикріплюючись до морського дна.

Новий вид коралів неймовірно схожий на Чубакку Фото: Zootaxa

За словами Волтінга, вперше вид Iridogorgia chewbacca було відкрито 2006 року, потім 2016 року під час іншої експедиції вчені виявили ще один екземпляр у районі Марсіанської западини. Аналіз генів і фізичних особливостей підтвердив, що це новий вид.

Дослідники зазначають, для науки важливо описувати види з будь-якого маловивченого регіону, щоб отримати уявлення про рівень біорізноманіття, а також використовувати види для розуміння біогеографічної історії регіону.

Вотлінг і його колеги з Китайської академії наук виявили дивовижне розмаїття видів роду Iridogorgia в тропічних водах західної частини Тихого океану. Під час експедиції їм також вдалося відкрити ще один новий вид — Iridogorgia curva, а також про 10 інших видів того ж роду, два з яких раніше не зустрічалися в цьому регіоні.

Згідно з прогнозами, протягом наступного століття морські глибини неймовірно зміняться. Вік глибоких вод навколо Гаваїв становить від 500 до 1000 років, тому існує ймовірність того, що місцеві води істотно потеплішають. Дослідники також вважають, що кліматичні зміни можуть сприяти змінам на глибині, а тому нам вкрай важливо знати, хто мешкає в цих водах, скільки їм років і якими є їхні репродуктивні здібності.

