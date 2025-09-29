В каждом плоде инжира лежит мертвая оса: ученые рассказали, так ли это на самом деле

Почти все любители инжира знают легенду о том, что в каждом инжире есть мертвая оса, которая заползла туда и умерла, чтобы плод смог созреть. Ученые объяснили, имеет ли этот миф хоть что-то схожее с правдой.

По словам экспертов, осы действительно играют важную роль в жизненном цикле многих видов инжира. Но большинство плодов инжира, которые можно купить в супермаркете, скорее всего, не будут содержать ни мертвых, ни живых насекомых, пишет Live Science.

Инжирные осы являются одним из видов мелких насекомых, которые проводят большую часть своей жизни внутри инжира. Их размер сопоставим с плодовой мухой, и они совсем не похожи на тех ос, которые жалят людей. Дело в том, что сам инжир и инжирные осы эволюционировали вместе на протяжении миллионов лет, что привело к появлению особых отношений между ними, которые называются мутуализмом. Иными словами, это связь между разными видами, которая выгодна обоим.

“Инжирные деревья и инжирные осы — яркий пример мутуализма. Другие примеры мутуализма включают деревья и микоризные грибы, которые помогают деревьям усваивать питательные вещества, животных и их кишечную микрофлору, а также цветковые растения и опылителей в целом”, - говорит исследователь экологии и эволюции растений из Уппсальского университета Шарлотта Джандер.

У инжира и инжирных ос выгода заключается в том, что плод опыляется, а насекомые могут размножаться.

Эксперты объясняют, что плоды инжира – это на самом деле полая структура, наполненная крошечными цветами, которая называется сиконием. Когда самка инжирной осы заползает внутрь сикония, она распространяет пыльцу, которая нужна растению для образования семян и созревания.

Проблема заключается в том, что отверстие в инжире очень маленькое, и оса внутри может со временем потерять свои крылья, усики и даже умереть внутри плода.

Но это не означает, что внутри каждого инжира можно найти мертвую осу. Во-первых, далеко не всем видам инжира необходимы осы для созревания. К примеру, вид инжира Ficus carica может давать спелые плоды без опыления и инжирных ос.

Но дикий инжир по всему Средиземноморью все также опыляется осами, как и несколько других видов.

“Большинству диких инжиров требуется опыление для созревания”, - добавляет Мачадо.

Именно внутри такого инжира могут находиться крошечные осы, но и тут нет никаких гарантий.

Дело в том, что некоторые виды инжира имеют достаточно большие отверстия в плодах, чтобы насекомое могло улететь. Также если оса не может выбраться наружу, то насекомое погибает внутри плода, а его тело разлагается в процессе созревания инжира.

