У кожному плоді інжиру лежить мертва оса: вчені розповіли, чи так це насправді

Майже всі любителі інжиру знають легенду про те, що в кожному інжирі є мертва оса, яка заповзла туди та померла, щоб плід зміг дозріти. Учені пояснили, чи має цей міф хоч щось схоже з правдою.

За словами експертів, оси дійсно відіграють важливу роль у життєвому циклі багатьох видів інжиру. Але більшість плодів інжиру, які можна купити в супермаркеті, найімовірніше, не міститимуть ні мертвих, ні живих комах, пише Live Science.

Інжирні оси є одним із видів дрібних комах, які проводять більшу частину свого життя всередині інжиру. Їхній розмір можна порівняти з плодовою мухою, і вони зовсім не схожі на тих ос, які жалять людей. Річ у тім, що сам інжир та інжирні оси еволюціонували разом протягом мільйонів років, що призвело до появи особливих стосунків між ними, які називаються мутуалізмом. Іншими словами, це зв'язок між різними видами, який вигідний обом.

"Інжирні дерева та інжирні оси — яскравий приклад мутуалізму. Інші приклади мутуалізму включають дерева і мікоризні гриби, які допомагають деревам засвоювати поживні речовини, тварин і їхню кишкову мікрофлору, а також квіткові рослини і запилювачів загалом", — каже дослідниця екології та еволюції рослин з Уппсальського університету Шарлотта Джандер.

У інжиру та інжирних ос вигода полягає в тому, що плід запилюється, а комахи можуть розмножуватися.

Експерти пояснюють, що плоди інжиру — це насправді порожниста структура, наповнена крихітними квітами, яка називається сиконієм. Коли самка інжирної оси заповзає всередину сиконія, вона поширює пилок, який потрібен рослині для утворення насіння і дозрівання.

Проблема полягає в тому, що отвір в інжирі дуже маленький, і оса всередині може з часом втратити свої крила, вусики і навіть померти всередині плоду.

Але це не означає, що всередині кожного інжиру можна знайти мертву осу. По-перше, далеко не всім видам інжиру необхідні оси для дозрівання. Наприклад, вид інжиру Ficus carica може давати стиглі плоди без запилення та інжирних ос.

Але дикий інжир по всьому Середземномор'ю все також запилюється осами, як і кілька інших видів.

"Більшості диких інжирів потрібне запилення для дозрівання", — додає Мачадо.

Саме всередині такого інжиру можуть перебувати крихітні оси, але й тут немає жодних гарантій.

Річ у тім, що деякі види інжиру мають досить великі отвори в плодах, щоб комаха могла полетіти. Також якщо оса не може вибратися назовні, то комаха гине всередині плоду, а її тіло розкладається в процесі дозрівання інжиру.

