По всьому світу масово зникають комахи: це відбувається навіть там, де немає людей

Нове дослідження показує, що багато тендітних створінь, від метеликів до коників, перебувають у серйозній небезпеці. Ще більш тривожним видається те, що це відбувається не тільки в регіонах, де діяльність людини безпосередньо впливає на ландшафт, але також і у віддалених зонах, де немає людей.

У минулому зникнення комах у ключових районах по всьому світу пояснювалося навмисним скороченням біорізноманіття та зміною місцевого клімату. Однак тепер стало зрозуміло, що ці фактори виходять далеко за межі безпосереднього середовища впливу людини, пише Science Alert.

Масова загибель комах

Біолог з Університету Північної Кароліни Кіт Сокман із командою досліджував відносно не зачеплені прямою діяльністю людини райони та зафіксував скорочення чисельності літаючих комах — понад 70% всього за 20 років.

Сокман розрахував щільність комах влітку з 2004 по 2024 рік на віддаленому лузі в Колорадо. Результати показують, що більш спекотне літо, зафіксоване метеостанцією на місці відбору проб, було пов'язане зі зменшенням чисельності комах наступного року. Зазначимо, що це доволі віддалене й незаймане місце, проте там, як і раніше, спостерігається значне скорочення чисельності комах.

За словами Сокмана, всі ці дані не залишають інших варіантів, крім зміни клімату.

Причина масової загибелі комах

Висновки Сокмана — не єдине дослідження, яке передбачає, що зміна клімату впливає на комах. Інші дослідження вже показали, що популяції метеликів, жуків та інших тропічних комах постраждали від зміни циклу Ель-Ніньйо в тропіках. Ба більше, мухи виявилися вразливими перед швидко мінливими умовами клімату Землі.

Серед науковців існують розбіжності щодо масштабів скорочення чисельності комах, проте часто ці суперечки пов'язані з нестачею даних і нерозумінням складності процесу. Сьогодні науці відомо понад 5 мільйонів видів комах і деякі з них неминуче виграють від тих самих умов, що змінюються, і які шкодять іншим. Однак ці "переможці" навряд чи зможуть узяти на себе екологічні ролі, залишені тими, хто зникне внаслідок кліматичних змін. Це призведе до подальших порушень у тонких мережах взаємодій, що забезпечують стабільність екосистем, необхідних для виживання людей.

Крім того, вчені фіксують дедалі більше накопичення дедалі більшої кількості історичних свідчень скорочення популяцій комах, які частково компенсують дані, яких раніше не було. Нещодавній приклад — скорочення популяції мурах на Фіджі з моменту появи перших людей 3000 років тому.

Підрахунок комах

За словами еволюціоніста Евана Економо з Мерилендського університету, оцінити історичні зміни популяцій комах насправді досить непросто. Вчені застосували новий підхід до цієї проблеми, паралельно аналізуючи геноми багатьох видів на основі нещодавно зібраних музейних зразків. Геноми містять дані про зростання або скорочення популяцій, що дає змогу вченим реконструювати зміни в масштабах усієї спільноти.

Результати вказують, що 79% видів мурах на Фіджі зіткнулися зі скороченням чисельності, тоді як чисельність інтродукованих видів стрімко зростає. Ефект доміно, викликаний цією зміною обсягу біомаси Землі, тепер очевидний і в даних про чисельність птахів, а також ящірок і жаб. Ентомологи також зазначають, що нині сотні рецензованих досліджень вказують на стійке скорочення популяцій багатьох комах у всьому світі.

