Єдина у світі комаха використовує Чумацький Шлях замість компаса: як їй це вдається

Дослідники назвали першу відому науці комаху, яка використовує Чумацький Шлях для орієнтації. Цікаво, що комахи використовують цю свою суперздатність, щоб штовхати великі грудки екскрементів.

У 2013 році світова спільнота була приголомшена першим повідомленням про комаху, яка використовує галактику для орієнтації. Для досягнення цього новаторського відкриття потрібні були кмітливість, хитрість і капелюшки, які одягли на жуків, пише IFLScience.

Жуки використовують галактику як компас

За словами авторів дослідження, африканські гнойові жуки, які котять кульки з гною, використовують Сонце, Місяць і поляризацію небесних тіл, щоб рухатися прямими траєкторіями, далеко від запеклої конкуренції. Дослідники помітили, що навіть у ясні безмісячні ночі багатьом жукам вдається орієнтуватися за прямими траєкторіями. Це призвело до гіпотези, що гнойові жуки, ймовірно, використовують зоряне небо для орієнтації. До слова, нічого подібного раніше не демонструвалося в іншої комахи, принаймні науці невідомо про це.

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники помістили кілька гнойових жуків на невеликі арени в планетарії Wits і наділи їм на голови картонні ковпачки. Ці ковпачки закривали різні частини поля зору жуків, дозволяючи команді вивчити, як блокування певних небесних стимулів впливає на їхню здатність катати великі кулі екскрементів за різних умов нічного неба.

Результати засвідчили, що жуки котять кулі з екскрементів за прямими траєкторіями під зоряним небом, проте втрачають цю суперздібність у похмуру погоду. В експерименті в планетарії вчені спостерігали, що жуки могли орієнтуватися однаково добре як під зоряним небом, так і за наявності лише Чумацького Шляху.

Якщо жуки заблукали, вони підіймалися на грудки екскрементів, щоб знайти дорогу Фото: Marcus Byrne

Як жуки орієнтуються за допомогою зоряного неба

Вчені також виявили, що, якщо жуки трохи заблукають, вони забираються на свої гнойові кульки й виконують невеликий "ритуальний танець". Це полегшує комахам пошук джерел світла, які дозволяють повернутися на правильний шлях. Ба більше, у жуків також може існувати ієрархія переваг під час вибору між зірками, Місяцем і галактикою.

Зазначимо, що використання двох напрямків небесного орієнтира для орієнтації передбачалося для хребетних, павуків і комах. Однак раніше так і не було доведено. Ба більше, це відкриття є першим переконливим доказом використання зоряного неба для орієнтації комахами та першим задокументованим використанням Чумацького Шляху для орієнтації у тваринному світі.

До слова, раніше вчені також виявили, що метелики-богонк (Agrotis infusa) літають на відстань до 1000 кілометрів, орієнтуючись по нічному небу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що горбаті кити володіють досконалим "вбудованим компасом": вони пропливають до 2 000 кілометрів без зупинок, при цьому не відхиляючись від курсу більш ніж на один градус.

