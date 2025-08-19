Единственное в мире насекомое использует Млечный Путь вместо компаса: как ему это удается

Исследователи назвали первое известное науке насекомое, использующее Млечный Путь для ориентации. Любопытно, что насекомые используют эту свою суперспособность, чтобы толкать большие комки экскрементов.

В 2013 году мировое сообщество было ошеломлено первым сообщением о насекомом, использующем галактику для ориентации. Для достижения этого новаторского открытия потребовались смекалка, хитрость и шляпки, которые надели на жуков, пишет IFLScience.

Жуки используют галактику в качестве компаса

По словам авторов исследования, африканские навозные жуки, катящие шарики из навоза, используют Солнце, Луну и поляризацию небесных тел, чтобы двигаться по прямым траекториям, вдали от ожесточенной конкуренции. Исследователи заметили, что даже в ясные безлунные ночи многим жукам удается ориентироваться по прямым траекториям. Это привело к гипотезе, что навозные жуки, вероятно, используют звездное небо для ориентации. К слову, ничего подобного ранее не демонстрировалось у другого насекомого, по крайней мере науке неизвестно об этом.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи поместили несколько навозных жуков на небольшие арены в планетарии Wits и надели им на головы картонные колпачки. Эти колпачки закрывали различные части поля зрения жуков, позволяя команде изучить, как блокирование определенных небесных стимулов влияет на их способность катать большие шары экскрементов при различных условиях ночного неба.

Результаты показали, что жуки катят шары из экскрементов по прямым траектория под звездным небом, однако теряют эту суперспособность в пасмурную погоду. В эксперименте в планетарии ученые наблюдали, что жуки могли ориентироваться одинаково хорошо как под звездным небом, так и при наличии только Млечного Пути.

Если жуки заблудились, они взбирались на комки экскрементов, чтобы найти дорогу Фото: Marcus Byrne

Как жуки ориентируются с помощью звездного неба

Ученые также обнаружили, что, если жуки немного заблудятся, они забираются на свои навозные шарики и исполняют небольшой "ритуальный танец". Это облегчает насекомым поиск источников света, которые позволяют вернуться на правильный путь. Более того, у жуков также может существовать иерархия предпочтений при выборе между звездами, Луной и галактикой.

Отметим, что использование такого двунаправленного небесного ориентира для ориентации предполагалось для позвоночных, пауков и насекомых. Однако ранее так и не было доказано. Более того, это открытие представляет собой первое убедительное доказательство использования звездного неба для ориентации насекомыми и первое задокументированное использование Млечного Пути для ориентации в животном мире.

К слову, ранее ученые также обнаружили, что бабочки-богонк (Agrotis infusa) летают на расстояние до 1000 километров, ориентируясь по ночному небу.

