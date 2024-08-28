Пчела могла бы покорить Эверест, но не хочет: какую максимальную высоту может взять насекомое (фото)

Исследователи рассказали, насколько высоко на самом деле могут летать насекомые, и это звучит невероятно.

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Эволюция полета насекомых привела к тому, что они взлетают в небо на невероятную высоту и скоростях. Это заставило ученых задаться вопросом: какова самая большая высота, на которую может взлететь насекомое? Ответ оказался не так уж прост, пишет IFLScience.

На самом деле, по словам ученых, ответ может быть двояким. Во-первых, можно говорить о максимальной высоте, на которой нам когда-либо удавалось обнаружить насекомое. Во-вторых, можно говорить о самой высокой точке, которой насекомое теоретически может достичь. В конце концов, то, что пчела не хочет покорять Эверест, вовсе не значит, что она не может этого сделать.

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Согласно Книге рекордов Гиннесса, звание самой высоко летающего насекомого принадлежит черепаховой бабочке Aglais urticae. Эти мигрирующие насекомые были замечены летающими над ледником Зему в восточных Гималаях на высоте 5 791 метр. Простыми словами, они вполне могли бы покорить Килиманджаро, но они такие не единственные.

Черепаховые бабочки способны подниматься очень высоко Фото: Shutterstock

Группа ученых в Китае поймала самцов пчел Bombus impetuosus на высоте около 3 250 метров и поместила их в камеру для полетов из плексигласа. Далее ученые отрегулировали барометрическое давление внутри камеры с помощью ручного насоса и посмотрели, как это влияет на способность пчел зависать.

Эксперимент повторяли через регулярные интервалы, что помогло оценить максимальную высоту полета. Исследователи обнаружили, что шмели могли зависать при эквивалентном давлении воздуха, которое встречается на высоте 9 000 метров. Для сравнения, это на 100 метров выше чем вершина горы Эверест.

Ученые полагают, что полет на такой высоте для черепаховых бабочек, вероятно, облегчают окружающие ветры. В то же время шмели, похоже, являются лучшими кандидатами на рекордсменов. По словам ученых, экстремальные летные характеристики в условиях гипобарии, задокументированные здесь, неожиданны и предполагают, что обычное зависание, хотя и является аэродинамически сложным, не следует рассматривать как верхнюю границу для летных характеристик.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Земле новых разумных существ, и это известные насекомые.