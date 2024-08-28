Бджола могла б підкорити Еверест, але не хоче: яку максимальну висоту може здолати комаха (фото)

Дослідники розповіли, наскільки високо насправді можуть літати комахи, і це звучить неймовірно.

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Еволюція польоту комах призвела до того, що вони злітають у небо на неймовірну висоту і швидкості. Це змусило вчених поставити запитання: яка найбільша висота, на яку може злетіти комаха? Відповідь виявилася не такою вже простою, пише IFLScience.

Насправді за словами вчених, відповідь може бути двоякою. По-перше, можна говорити про максимальну висоту, на якій нам коли-небудь вдавалося виявити комаху. По-друге, можна говорити про найвищу точку, якої комаха теоретично може досягти. Зрештою, те, що бджола не хоче підкорювати Еверест, зовсім не означає, що вона не може цього зробити.

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Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, звання комахи, що літає найвище, належить черепаховому метелику Aglais urticae. Ці комахи, що мігрують, були помічені під час польоту над льодовиком Зему в східних Гімалаях на висоті 5 791 метр. Простими словами, вони цілком могли б підкорити Кіліманджаро, але вони такі не єдині.

Черепахові метелики здатні підніматися дуже високо Фото: Shutterstock

Група вчених у Китаї спіймала самців бджіл Bombus impetuosus на висоті близько 3 250 метрів і помістила їх у камеру для польотів із плексигласу. Далі вчені відрегулювали барометричний тиск усередині камери за допомогою ручної помпи та подивилися, як це впливає на здатність бджіл зависати.

Експеримент повторювали через регулярні інтервали, що допомогло оцінити максимальну висоту польоту. Дослідники виявили, що джмелі могли зависати за еквівалентного тиску повітря, який зустрічається на висоті 9 000 метрів. Для порівняння, це на 100 метрів вище ніж вершина гори Еверест.

Вчені вважають, що політ на такій висоті для черепахових метеликів, ймовірно, полегшують навколишні вітри. Водночас джмелі, схоже, є найкращими кандидатами на рекордсменів. За словами вчених, екстремальні льотні характеристики в умовах гіпобарії, задокументовані тут, є неочікуваними та припускають, що звичайне зависання, хоча і є аеродинамічно складним, не слід розглядати як верхню межу для льотних характеристик.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили на Землі нових розумних істот, і це відомі комахи.