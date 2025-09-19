По всему миру массово исчезают насекомые: это происходит даже там, где нет людей

Новое исследование показывает, что многие хрупкие создания, от бабочек до кузнечиков, находятся в серьезной опасности. Еще более тревожно выглядит то, что это происходит не только в регионах, где деятельность человека напрямую влияет на ландшафт, но также и в отдаленных зонах, где нет людей.

В прошлом исчезновение насекомых в ключевых районах по всему миру объяснялось преднамеренным сокращением биоразнообразия и изменения местного климата. Однако теперь стало ясно, что эти факторы выходят далеко за пределы непосредственной среды влияния человека, пишет Science Alert.

Массовая гибель насекомых

Биолог из Университета Северной Каролины Кит Сокман с командой исследовал относительно не затронуты прямой деятельностью человека районы и зафиксировал сокращение численности летающих насекомых – более 70% всего за 20 лет.

Сокман рассчитал плотность насекомых летом с 2004 по 2024 год на отдаленном лугу в Колорадо. Результаты показывают, что более жаркое лето, зафиксированное метеостанцией на месте отбора проб, было связано с уменьшением численности насекомых в следующем году. Отметим, что это довольно удаленно и и нетронуто место, однако там по-прежнему наблюдается значительное сокращение численности насекомых.

По словам Сокмана, все эти данные не оставляют других вариантов, кроме изменения климата.

Причина массовой гибели насекомых

Выводы Сокмана – не единственное исследование, предполагающее, что изменение климата влияет на насекомых. Другие исследования уже показали, что популяции бабочек, жуков и других тропических насекомых пострадали от изменения цикла Эль-Ниньо в тропиках. Более того, мухи оказались уязвимы перед быстро меняющимися условиями климата Земли.

Среди ученых существуют разногласия относительно масштабов сокращения численности насекомых, однако часто эти споры связаны с нехваткой данных и недопониманием сложности процесса. Сегодня науке известно более 5 миллионов видов насекомых и некоторые из них неизбежно выиграют от тех же изменяющихся условий, которые вредят другим. Однако эти "победители" вряд ли смогут взять на себя экологические роли, оставленные теми, кто исчезнет в результате климатических изменений. Это приведет к дальнейшим нарушениям в тонких сетях взаимодействий, обеспечивающих стабильность экосистем, необходимых для выживания людей.

Кроме того, ученые фиксируют все большее накопление все большего количества исторических свидетельств сокращения популяций насекомых, которые частично компенсируют ранее отсутствовавшие данные. Недавний пример – сокращение популяции муравьев на Фиджи с момента появления первых людей 3000 лет назад.

Подсчет насекомых

По словам эволюциониста Эвана Экономо из Мэрилендского университета, оценить исторические изменения популяций насекомых на самом деле довольно непросто. Ученые применили новый подход к этой проблеме, параллельно анализируя геномы многих видов на основе недавно собранных музейных образцов. Геномы содержат данные о росте или сокращении популяций, что позволяет ученым реконструировать изменения в масштабах всего сообщества.

Результаты указывают, что 79% видов муравьев на Фиджи столкнулись с сокращением численности, в то время как численность интродуцированных видов стремительно растет. Эффект домино, вызванный этим изменением объема биомассы Земли, теперь очевиден и в данных о численности птиц, а также ящериц и лягушек. Энтомологи также отмечают, что в настоящее время сотни рецензируемых исследований указывают на устойчивое сокращение популяций многих насекомых во всем мире.

