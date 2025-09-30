Крупную аномалию нашли в межзвездном объекте 3I/Atlas: он весит около 33 млрд тонн

В новом исследовании ученые попытались определить вес межзвездной кометы 3I/Atlas. Результаты анализа показали, что у нее «аномально большая масса», которая составляет около 33 млрд тонн.

Related video

Впервые астрономы заметили объект 1 июля 2025 года, он двигался сквозь Солнечную систему, а его скорость в два раза превышала скорость предыдущих межзвездных гостей, таких как Оумуамуа или комета Борисова. Как оказалось, этот объект представляет собой межзвездную комету с собственной пылевой комой, чья длина составляет 5,6 км, пишет IFL Science.

Размер же самой кометы определить достаточно сложно. Дело в том, что когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и теряют газ, а после начинают выбрасывать пыль. Это может усложнить измерения.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда из Гарварда под руководством Ричарда Клоэте, Ави Леба и Питера Вереша проанализировала данные, которые были собраны Центром малых планет из 227 обсерваторий по всему миру. Они сравнили траекторию объекта с гравитационным ускорением, которое придает объекту наше Солнце.

Негравитационное ускорение оказалось достаточно маленьким – менее 15 метров в день в квадрате. Это достаточно мало, учитывая, что комета теряет около 150 кг в секунду, выбрасывая газ и пыль. Это говорит о том, что ядро кометы массивное и сопротивляется ускорению, возникающему при выделении газа со стороны, которая обращена к Солнцу.

Команда пришли к выводу, что этот межзвездный объект весит более 33 млрд тонн, а его диаметр равняется 5 км.

По мнению Леба, основная загадка заключается в том, почему астрономы не нашла гораздо больше межзвездных объектов, прежде чем нашли комету такого размера.

«3I/ATLAS массивнее двух других межзвездных объектов, 1I/`Oumuamua и 2I/Borisov, что представляет собой серьезную аномалию. Учитывая ограниченный запас тяжелых элементов, мы должны были обнаружить порядка ста тысяч межзвёздных объектов в масштабе 0,1 километра, как 1I/`Oumuamua, прежде чем обнаружили 3I/ATLAS, однако до этого мы обнаружили только два межзвездных объекта», - заявил Ави Леб.

Ученый продолжает предполагать, что возможно, через Солнечную систему летит не межзвездный объект, а инопланетный космический корабль.

«Если на снимке HiRISE диаметр ядра 3I/ATLAS окажется больше 5 километров, то предположение о том, что это межзвездная комета, окажется несостоятельным. Технологическое происхождение объекта могло бы объяснить редкое совпадение его траектории с плоскостью эклиптики (такая вероятность составляет всего 1 к 500), а также наличие никеля без железа, как это встречается в сплавах промышленного производства», - подытожил Леб.

Но в NASA более спокойно относятся к ситуации, напоминая, что сам Леб в своей первой работе назвал свою инопланетную теорию «педагогическим упражнением».

«Объект похож на комету, ведет себя как комета, а также напоминает комету, практически во всех отношениях. У кометы имеется несколько интересных свойств, которые отличают ее от комет Солнечной системы, но она все еще остается кометой. Все имеющиеся доказательства неопровержимо указывают на то, что межзвездный объект является кометой», - заявил ведущий специалист NASA по малым телам Солнечной системы Том Статлер.

Напомним, 3 октября межзвездная комета 3I/ATLAS пролетит мимо Марса на расстоянии 30 миллионов километров. Это в 9 раз ближе, чем межзвездный объект пролетит мимо Земли. Ученые собираются использовать орбитальные аппараты, которые вращаются вокруг Марса для изучения гостя из другой звездной системы.