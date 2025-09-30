Велику аномалію знайшли в міжзоряному об'єкті 3I/Atlas: він важить близько 33 млрд тонн

У новому дослідженні вчені спробували визначити вагу міжзоряної комети 3I/Atlas. Результати аналізу показали, що вона має "аномально велику масу", яка становить близько 33 млрд тонн.

Уперше астрономи помітили об'єкт 1 липня 2025 року, він рухався крізь Сонячну систему, а його швидкість удвічі перевищувала швидкість попередніх міжзоряних гостей, таких як Оумуамуа або комета Борисова. Як виявилося, цей об'єкт являє собою міжзоряну комету з власною пиловою комою, чия довжина становить 5,6 км, пише IFL Science.

Розмір же самої комети визначити досить складно. Річ у тім, що коли комети наближаються до Сонця, вони нагріваються і втрачають газ, а потім починають викидати пил. Це може ускладнити вимірювання.

Команда з Гарварду під керівництвом Річарда Клоете, Аві Леба і Пітера Вереша проаналізувала дані, які були зібрані Центром малих планет з 227 обсерваторій по всьому світу. Вони порівняли траєкторію об'єкта з гравітаційним прискоренням, яке надає об'єкту наше Сонце.

Негравітаційне прискорення виявилося досить маленьким — менше ніж 15 метрів на день у квадраті. Це досить мало, враховуючи, що комета втрачає близько 150 кг на секунду, викидаючи газ і пил. Це свідчить про те, що ядро комети масивне і чинить опір прискоренню, яке виникає під час виділення газу з боку, що повернутий до Сонця.

Команда дійшла висновку, що цей міжзоряний об'єкт важить понад 33 млрд тонн, а його діаметр дорівнює 5 км.

На думку Леба, основна загадка полягає в тому, чому астрономи не знайшли набагато більше міжзоряних об'єктів, перш ніж знайшли комету такого розміру.

"3I/ATLAS масивніший за два інших міжзоряних об'єкти, 1I/`Oumuamua і 2I/Borisov, що являє собою серйозну аномалію. З огляду на обмежений запас важких елементів, ми повинні були виявити близько ста тисяч міжзоряних об'єктів у масштабі 0,1 кілометра, як 1I/`Oumuamua, перш ніж виявили 3I/ATLAS, однак до цього ми виявили тільки два міжзоряних об'єкти", — заявив Аві Леб.

Учений продовжує припускати, що можливо, через Сонячну систему летить не міжзоряний об'єкт, а інопланетний космічний корабель.

"Якщо на знімку HiRISE діаметр ядра 3I/ATLAS виявиться більшим за 5 кілометрів, то припущення про те, що це міжзоряна комета, виявиться неспроможним. Технологічне походження об'єкта могло б пояснити рідкісний збіг його траєкторії з площиною екліптики (така ймовірність становить лише 1 до 500), а також наявність нікелю без заліза, як це зустрічається у сплавах промислового виробництва", — підсумував Леб.

Але в NASA спокійніше ставляться до ситуації, нагадуючи, що сам Леб у своїй першій роботі назвав свою інопланетну теорію "педагогічною вправою".

"Об'єкт схожий на комету, поводиться як комета, а також нагадує комету, практично в усіх відношеннях. У комети є кілька цікавих властивостей, які відрізняють її від комет Сонячної системи, але вона все ще залишається кометою. Усі наявні докази неспростовно вказують на те, що міжзоряний об'єкт є кометою", — заявив провідний фахівець NASA з малих тіл Сонячної системи Том Статлер.

Нагадаємо, 3 жовтня міжзоряна комета 3I/ATLAS пролетить повз Марс на відстані 30 мільйонів кілометрів. Це в 9 разів ближче, ніж міжзоряний об'єкт пролетить повз Землю. Вчені збираються використовувати орбітальні апарати, які обертаються навколо Марса для вивчення гостя з іншої зоряної системи.