Выживет даже в самой адской жаре: усовершенствован один из самых популярных овощей в мире

Исследователи создали новый гибрид популярного во всем мире овоща, чтобы он мог процветать в условиях экстремальных температур. Это особенно важно для сельского хозяйства, когда земной климат претерпевает изменения.

К брокколи можно относиться по-разному, однако он является одним из самых популярных овощей в мире. Однако, по словам фермеров, овощ может быть весьма привередливым: брокколи – культура умеренного климата, которая предпочитает прохладные ночи и непредсказуемую погоду для своего процветания. Оба эти условия в последние годы становятся все более труднодоступными – причиной тому изменения климата, нависшие над Землей, пишет Popular Science.

В новом исследовании команда из Корнелльского университета и голландской семеноводческой компании Bejo Zaden решила эту проблему, разработав новый гибрид брокколи под названием Northstar. Новый вид способен выдерживать более жаркие, холодные и непредсказуемые условия, что расширяет регионы произрастания этого важного овоща.

Статистика указывает, что сегодня около 90% в США выращивается в Калифорнии, где в последние годы участились лесные пожары и экстремальные погодные условия, что ставят под угрозу устойчивое производство культуры.

По словам селекционера растений из Cornell AgriTech Филиппа Гриффтса, фермеры, выращивающие брокколи, как правило, ограничены умеренными регионами с более умеренными условиями выращивания и более прохладными ночами. Улучшение сортов брокколи, более устойчивых к жаре и стрессам окружающей среды, может значительно расширить агроэкологические зоны для производства.

Известно, что брокколи хорошо растет в теплом климате, однако сорт Northstar был выведен для выращивания в более прохладных местах, таких как Нью-Йорк, Новая Англия и Квебек. Эта универсальность может помочь удовлетворить региональный спрос на брокколи.

После 12 лет разработки в Cornell AgriTech, в 2012 году Гриффитс отправил растения селекционеру Бейо Сис Синтени. Линия Корнелл была выведена в различных условиях выращивания в Нью-Йорке и отобрана по генам, обеспечивающим нормальное развитие брокколи, несмотря на теплые ночи. Эти характеристики, как правило, отсутствуют в коммерческих селекционных программах.

Позже ученые провели испытания нового сорта в исследовательском центре компании в Женеве, штат Нью-Йорк. В настоящее время ученые также завершают испытания с участием производителей от юга Нью-Джерси до самых северных округов штата Мэн. После этого, как ожидается, брокколи отправится на рынок.

По словам менеджера по овощеводству Джея Коллиера, опытный урожай выдержал испытание в исключительно жаркий и сухой год. Ученые отмечают, что более длинный стебель сорта Northstar также облегчает сбор урожая и позволяет получить более качественные грозди. Кроме того, ученые не видели ни одного полого стебля, что обычно делает брокколи непригодной для продажи.

