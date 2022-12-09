Полюбить брокколи. Почему мы испытываем отвращение к некоторым продуктам, и как это изменить

Следуя этим нехитрым правилам можно изменить отношение к ненавистным продуктам.

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Есть продукты, которые привлекают нас, но есть и такие, например, брокколи или сыр с плесенью, которые не вызывают желания их съесть. Однако психологи уверены, что все в нашей голове, а следуя ряду простых правил можно изменить свое отношение к ненавистным продуктам, пишет Science Focus.

Любопытно, что к некоторым вкусам мы привязываемся с рождения. Одним из них является сладость. Во-первых, ранее предпочтение сладкого помогает привлечь младенцев к слегка сладкому вкусу грудного молока. Исследователи полагают, что наше общее предпочтение сладкого является эволюционной адаптацией, побуждающей нас искать и потреблять продукты, богатые углеводами. Кроме того, ученые предполагают, что сладость также является неким сигналом к безопасности — вряд ли в мире существует натурально сладкий продукт, который являлся бы токсичным.

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На нашем языке расположены бугорки, называемые сосочки, которые содержат тысячи рецепторов, способные улавливать основные вкусы:

сладкий;

соленый;

горький;

кислый;

умами (пикантный вкус сыра, мяса и грибов);

олеогустус (неповторимый вкус жира).

Известно, что продукты, богатые минералами, имеют соленый вкус. Минералы являются важными помощниками для активности ферментов в организме, однако также они необходимы для правильного функционирования нашего мозга и нервной системы — нервы посылают свои сообщения с помощью ионов натрия.

Углеводы и жиры являются важными источниками энергии, а умами указывает на наличие аминокислот, необходимых для создания и восстановления клеток тканей, а также играет важную роль в производстве нейротрансмиттеров.

При этом мы склонны находить горькие и кислые вкусы неприятными, особенно в детстве. Исследователи считают, что является важной защитной адаптацией — подобные вкусы могут указывать на присутствие токсинов. Предполагается, что дети гораздо чувствительнее к этим вкусам, чем взрослые — возможно, из-за повышенного риска токсичности или других вредных побочных эффектов. Любопытно, что с течением жизни наша чувствительность к горькому снижается — поэтому, многие взрослые любят кофе, а детям его вкус не нравится.

Психологи отмечают, что наша любовь к кофе связана не только со вкусом, но и ощущениями, которые он дает. Любители кофе, скорее всего отказались бы от второго глотка, однако все меняется, когда кофеин достигает нашего мозга, вызывая приятное легкое чувство эйфории и повышенной бдительности. Известно, что эти приятные ощущения кодируются вместе со вкусом кофе — в результате мы начинаем любить этот бодрящий напиток.

Исследователи пришли выводу, что в наших вкусовых предпочтениях не последнюю роль играет психология. Например, если в детстве ваша бабушка пекла вам ореховый торт, то во взрослой жизни вы с большей вероятностью будете любить ореховый торт, а также жаренные орехи и все, что обладает подобным вкусом.

Психологи уверяют, что в некотором смысле, каждый раз, когда вы во взрослой жизни будете есть ореховый торт, вы будете вызывать и невралгически переживать эти ассоциации. То есть по сути большая часть удовольствия от орехового пирога связана с нашей памятью.

В то же время, если первый опыт знакомства с грецкими орехами имел негативный окрас, например, вы заболели. С большой долей вероятностью, во взрослой жизни они будут вызывать у вас негативные ассоциации, а значит вряд ли вы будете любить этот продукт.

Так как же изменить наше отношение к ненавистным продуктам? Психологи пришли к выводу, что часть наших предпочтений связаны с психологией, но есть и те, которые обусловлены генетикой. Увы, последние изменить не удастся.

Психологи считают, что чтобы изменить отношение к еде, необходимо попробовать ее в большом количестве в приятной и спокойной обстановке. Таким образом мы можем научиться ценить те или иные продукты.

Кроме того, психологи советуют попробовать один и тот же продукт, приготовленный разными способами. Например, если вы не любите брюссельскую капусту, попробуйте ее измельчить и обжарить с чесноком.

Также психологи считают, что будет полезно бросить вызов своим убеждениям — например, начните читать литературу, почему тот или иной продукт полезен. Ученые предполагают, что это может побудить нас попробовать эти продукты снова и принять их.

Ранее Фокус писал о том, что пищевые привычки формируются еще в утробе: от моркови дети улыбаются, а от от капусты — кривятся.