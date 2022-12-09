Полюбити броколі. Чому ми відчуваємо відразу до деяких продуктів, і як це змінити

Дотримуючись цих нехитрих правил можна змінити ставлення до ненависних продуктів.

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Є продукти, які приваблюють нас, але є й такі, наприклад, броколі чи сир із пліснявою, які не викликають бажання їх з'їсти. Однак психологи впевнені, що все в нашій голові, а за низкою простих правил можна змінити своє ставлення до ненависних продуктів, пише Science Focus.

Цікаво, що до деяких смаків ми прив'язуємось від народження. Одним із них є насолода. По-перше, раніше перевага солодкого допомагає залучити немовлят до трохи солодкого смаку грудного молока. Дослідники вважають, що наша спільна любов до солодкого є еволюційною адаптацією, яка спонукає нас шукати та споживати продукти, багаті на вуглеводи. Крім того, вчені припускають, що насолода також є певним сигналом до безпеки — навряд чи у світі існує натурально солодкий продукт, який був би токсичним.

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На нашому язику розташовані горбки, звані сосочки, які містять тисячі рецепторів, здатні вловлювати основні смаки:

солодкий;

солоний;

гіркий;

кислий;

умамі (пікантний смак сиру, м'яса та грибів);

олеогустус (неповторний смак жиру).

Відомо, що продукти, багаті на мінерали, мають солоний смак. Мінерали є важливими помічниками для активності ферментів в організмі, однак вони необхідні для правильного функціонування нашого мозку та нервової системи — нерви відправляють свої повідомлення за допомогою іонів натрію.

Вуглеводи та жири є важливими джерелами енергії, а умамі вказує на наявність амінокислот, необхідних для створення і відновлення клітин тканин, а також відіграє важливу роль у виробництві нейротрансмітерів.

При цьому ми схильні вважати гіркі та кислі смаки неприємними, особливо в дитинстві. Дослідники вважають, що є важливою захисною адаптацією — такі смаки можуть вказувати на присутність токсинів. Передбачається, що діти набагато чутливіші до цих смаків, ніж дорослі, можливо через підвищений ризик токсичності або інших шкідливих побічних ефектів. Цікаво, що з плином життя наша чутливість до гіркого знижується — тому багато дорослих люблять каву, а дітям її смак не подобається.

Психологи зазначають, що наша любов до кави пов'язана не лише зі смаком, а й відчуттями, які вона дає. Любителі кави, швидше за все, відмовилися б від другого ковтка, проте все змінюється, коли кофеїн досягає нашого мозку, викликаючи приємне легке почуття ейфорії та підвищеної пильності. Відомо, що ці приємні відчуття кодуються разом зі смаком кави — зрештою ми починаємо любити цей напій, що бадьорить.

Дослідники дійшли висновку, що в наших смакових уподобаннях не останню роль відіграє психологія. Наприклад, якщо в дитинстві ваша бабуся пекла вам горіховий торт, то в дорослому житті ви з більшою ймовірністю любитимете горіховий торт, а також смажені горіхи і все, що має подібний смак.

Психологи запевняють, що в певному сенсі, щоразу, коли ви у дорослому житті будете їсти горіховий торт, ви викликатимете і невралгічно переживатимете ці асоціації. Тобто, по суті, більшість задоволення від горіхового пирога пов'язана з нашою пам'яттю.

У той же час, якщо перший досвід знайомства з волоськими горіхами мав негативне забарвлення, наприклад, ви захворіли. З великою ймовірністю, у дорослому житті вони будуть викликати у вас негативні асоціації, а значить навряд чи ви будете любити цей продукт.

То як змінити наше ставлення до ненависних продуктів? Психологи дійшли висновку, частина наших переваг пов'язані з психологією, але є й ті, які обумовлені генетикою. На жаль, останні змінити не вдасться.

Психологи вважають, що щоб змінити ставлення до їжі, необхідно спробувати її у великій кількості у приємній і спокійній обстановці. Так, ми можемо навчитися цінувати ті чи інші продукти.

Крім того, психологи радять спробувати той самий продукт, приготований різними способами. Наприклад, якщо ви не любите брюссельську капусту, спробуйте подрібнити й обсмажити з часником.

Також психологи вважають, що буде корисно кинути виклик своїм переконанням, наприклад, почніть читати літературу, чому той чи інший продукт корисний. Учені припускають, що це може спонукати нас спробувати ці продукти знову і прийняти їх.

Раніше Фокус писав про те, що харчові звички формуються ще в утробі: від моркви діти посміхаються, а від капусти — кривляться.