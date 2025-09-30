Виживе навіть у найпекельнішій спеці: вдосконалено один із найпопулярніших овочів у світі

Дослідники створили новий гібрид популярного в усьому світі овоча, щоб він міг процвітати в умовах екстремальних температур. Це особливо важливо для сільського господарства, коли земний клімат зазнає змін.

Related video

До броколі можна ставитися по-різному, проте він є одним із найпопулярніших овочів у світі. Однак, за словами фермерів, овоч може бути вельми вибагливим: броколі — культура помірного клімату, яка віддає перевагу прохолодним ночам і непередбачуваній погоді для свого процвітання. Обидві ці умови останніми роками стають дедалі більш важкодоступними — причиною тому є зміни клімату, що нависли над Землею, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні команда з Корнелльського університету та голландської насінницької компанії Bejo Zaden вирішила розв'язати цю проблему, розробивши новий гібрид броколі під назвою Northstar. Новий вид здатний витримувати спекотніші, холодніші та непередбачуваніші умови, що розширює регіони зростання цього важливого овоча.

Статистика вказує, що сьогодні близько 90% у США вирощують у Каліфорнії, де останніми роками почастішали лісові пожежі та екстремальні погодні умови, що ставлять під загрозу стале виробництво культури.

За словами селекціонера рослин з Cornell AgriTech Філіпа Гріффтса, фермери, які вирощують броколі, як правило, обмежені помірними регіонами з більш помірними умовами вирощування і більш прохолодними ночами. Поліпшення сортів броколі, більш стійких до спеки та стресів навколишнього середовища, може значно розширити агроекологічні зони для виробництва.

Відомо, що броколі добре росте в теплому кліматі, проте сорт Northstar був виведений для вирощування в більш прохолодних місцях, таких як Нью-Йорк, Нова Англія і Квебек. Ця універсальність може допомогти задовольнити регіональний попит на броколі.

Після 12 років розробки в Cornell AgriTech, у 2012 році Гріффітс відправив рослини селекціонеру Бейо Сіс Синтені. Лінія Корнелл була виведена в різних умовах вирощування в Нью-Йорку і відібрана за генами, що забезпечують нормальний розвиток броколі, попри теплі ночі. Ці характеристики, як правило, відсутні в комерційних селекційних програмах.

Пізніше вчені провели випробування нового сорту в дослідницькому центрі компанії в Женеві, штат Нью-Йорк. Наразі вчені також завершують випробування за участю виробників від півдня Нью-Джерсі до найпівнічніших округів штату Мен. Після цього, як очікується, броколі вирушить на ринок.

За словами менеджера з овочівництва Джея Коллієра, дослідний урожай витримав випробування у винятково спекотний і сухий рік. Науковці зазначають, що довше стебло сорту Northstar також полегшує збирання врожаю і дає змогу отримати якісніші грона. Крім того, вчені не бачили жодного пологого стебла, що зазвичай робить броколі непридатною для продажу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найкращий спосіб приготування броколі.

Раніше Фокус писав про те, що чому ми відчуваємо відразу до деяких продуктів, і як це змінити.