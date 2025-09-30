Железный век начался случайно: находка возрастом 3 тыс. лет переписывает историю

Новое исследование говорит о том, что около 1200 г. до н. э. в горах Южной Грузии произошла одна из самых значительных технологических революций человечества. Это проложило путь к началу железного века.

Related video

Ученые считают, что древние мастера-медеплавильщики открыли технологию, которая стала началом извлечения железа из руды. Такое открытие было одновременно и революционным, и случайным, пишет The Debrief.

В рамках нового исследования археологи провели анализ шлака, руды и остатков печи, которая располагалась в 3000-летнем поселении Квемо Болниси в Грузии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда исследователей из Университета Крэнфилда в Англии проанализировала артефакты с помощью современных методов. Анализ показал, что печь, которая считалась ранним местом плавки железа, на самом деле была медеплавильной мастерской. Вместо флюса там использовались оксиды железа.

Более того, исследование показало, что плавильщики вообще не пытались производить железо, они экспериментировали с богатыми железом минералами для повышения выхода меди. Именно этот эксперимент мог стать важной вехой в развитии металлургии.

«Железо — важнейший промышленный металл в мире, но многие факторы, такие как его склонность к ржавчине, затрудняют поиски его происхождения. Объект в Квемо Болниси свидетельствует о преднамеренном использовании железа в процессе плавки меди. Это показывает, что эти мастера по металлу понимали оксид железа — геологические соединения, которые в конечном итоге будут использоваться в качестве руды для выплавки железа — как отдельный материал и экспериментировали с его свойствами в печи. Его использование здесь предполагает, что подобные эксперименты медников имели решающее значение для развития металлургии железа», - говорит ведущий автор исследования Натаниэль Эрб-Сатулло из Университета Крэнфилда.

На протяжении десятилетий ученые пытались разгадать загадку о том, как и когда люди перешли от медно-оловянной технологии бронзового века к мастерству железного века.

Железо в металлической форме было большой редкостью в древности, а ранние железные артефакты имеют в основном метеоритное происхождение, а не рудное. Известно, что переход от обработки бронзы и меди к выплавке железной руды потребовал новых химических знаний, нового использования печей и нового сырья.

Ученые выяснили, что плавильщики экспериментировали с железосодержащими минералами, чтобы оптимизировать выход меди. Однако такой уровень экспериментов предполагает сложность, которая, возможно, способствовала более позднему изобретению плавки железа в собственном смысле.

Напомним, железо из Иберийского клада старше начала железного века. Исследователи наконец-то раскрыли тайну двух необычных артефактов из золотого клада "Сокровища Велены".