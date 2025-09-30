Залізний вік почався випадково: знахідка віком 3 тис. років переписує історію

Нове дослідження свідчить про те, що близько 1200 р. до н. е. в горах Південної Грузії сталася одна з найзначніших технологічних революцій людства. Це проклало шлях до початку залізного віку.

Учені вважають, що стародавні майстри-мідеплавильники відкрили технологію, яка стала початком вилучення заліза з руди. Таке відкриття було одночасно і революційним, і випадковим, пише The Debrief.

У межах нового дослідження археологи провели аналіз шлаку, руди і залишків печі, яка розташовувалася в 3000-річному поселенні Квемо Болнісі в Грузії.

Команда дослідників з Університету Кренфілда в Англії проаналізувала артефакти за допомогою сучасних методів. Аналіз показав, що піч, яку вважали раннім місцем плавки заліза, насправді була мідеплавильною майстернею. Замість флюсу там використовували оксиди заліза.

Ба більше, дослідження показало, що плавильники взагалі не намагалися виробляти залізо, вони експериментували з багатими на залізо мінералами для підвищення виходу міді. Саме цей експеримент міг стати важливою віхою в розвитку металургії.

"Залізо — найважливіший промисловий метал у світі, але багато факторів, такі як його схильність до іржі, ускладнюють пошуки його походження. Об'єкт у Квемо Болнісі свідчить про навмисне використання заліза в процесі плавки міді. Це показує, що ці майстри по металу розуміли оксид заліза — геологічні сполуки, які зрештою будуть використовуватися як руда для виплавки заліза — як окремий матеріал і експериментували з його властивостями в печі. Його використання тут припускає, що подібні експерименти мідників мали вирішальне значення для розвитку металургії заліза", — каже провідний автор дослідження Натаніель Ерб-Сатулло з Університету Кренфілда.

Протягом десятиліть учені намагалися розгадати загадку про те, як і коли люди перейшли від мідно-олов'яної технології бронзової доби до майстерності залізної доби.

Залізо в металевій формі було великою рідкістю в давнину, а ранні залізні артефакти мають переважно метеоритне походження, а не рудне. Відомо, що перехід від обробки бронзи та міді до виплавки залізної руди потребував нових хімічних знань, нового використання печей і нової сировини.

Вчені з'ясували, що плавильники експериментували з залізовмісними мінералами, щоб оптимізувати вихід міді. Однак такий рівень експериментів передбачає складність, яка, можливо, сприяла більш пізньому винаходу плавки заліза у власному сенсі.

Нагадаємо, залізо з Іберійського скарбу старше за початок залізного століття. Дослідники нарешті розкрили таємницю двох незвичайних артефактів із золотого скарбу "Скарби Велени".