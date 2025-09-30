Иран проваливается под землю: некоторые районы проседают на 30 см в год

Иран входит в число стран с самым экстремальным уровнем проседания грунта. Некоторые районы в стране опускаются со скорость до 30 см в год.

Ученые говорят, что именно истощение водоносных горизонтов в Иране приводит к том, что грунт по всей стране оседает очень быстро. На данный момент более 31 400 кв км территории страны опускаются быстрее, чем на 10 мм в год. Но есть и более экстремальные участки, которые опускаются на 34 см в год в районе города Рафсанджан в центральном Иране, пишет Live Science.

Такое проседание почвы ставит под угрозу жизни около 650 000 человек, им также грозит нехватка воды и отсутствие продовольственной безопасности. Причиной такого бедственного положения является продолжительная засуха в стране.

Все дело в том, что в Иране около 60% водоснабжения черпается из подземных водоносных горизонтов. Команда из Лидсского университета под руководством Джессики Пейн решила выяснить, как истощение водоносных горизонтов может влиять на проседание земли.

Исследователи обнаружили 106 областей оседания равны около 2% территории страны.

«Темпы оседания в Иране одни из самых высоких в мире. Мы обнаружили около 100 участков по всему Ирану, где оседание происходит быстрее, чем 10 миллиметров в год. В Европе случаи считаются экстремальными, если они превышают 5–8 миллиметров в год», - говорит Пейн.

Эксперты говорят, что почва проседает из-за откачки грунтовых вод, а также 77% случаев проседания связаны с сельским хозяйством. К примеру, в районе города Рафсанджан очень сухой климат, но там располагаются фисташковые плантации, и грунтовые воды используются очень интенсивно. Проседание почвы в этом регионе на 24 см в год может показаться не таким огромным. Но в более длительной перспективе это значит, что за 10 лет земля опустится примерно на 3-4 метра.

По словам Пэйн, значительная часть оседания во всех 106 точках была необратимой.

«Самый поразительный вывод статьи заключается в том, что большая часть оседания, связанного с подземными водами Ирана, необратима, что подчеркивает серьезность истощения водоносных горизонтов», — сказала Ширзаи.

Эксперт говорит, что водоносные горизонты работают не так как водохранилища, которые наполняются за счет дождей. В водоносных горизонтах, когда извлекается слишком много воды, ситуация становится опасной.

«Внутри водоносных горизонтов все похоже на ведро с песком. Там есть слои грязи и песка, которые удерживаются водой. Но если эту воду убрать, то у песка и грязи не хватит прочности, чтобы удержать все эти дороги и здания сверху», - говорит эксперт.

Напомним, грунтовые воды Земли исчезают в 2,4 раза быстрее поверхностных. Исследователи обнаружили, что мировые грунтовые воды исчезают с такой скоростью, что наша планета в скором времени может сместиться с оси. Ученые предупреждают, что некоторые регионы, вероятно, пострадают сильнее других.