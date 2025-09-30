Іран провалюється під землю: деякі райони просідають на 30 см на рік

Іран входить до числа країн з найбільш екстремальним рівнем просідання ґрунту. Деякі райони в країні опускаються зі швидкістю до 30 см на рік.

Вчені кажуть, що саме виснаження водоносних горизонтів в Ірані призводить до того, що ґрунт по всій країні осідає дуже швидко. Наразі понад 31 400 кв км території країни опускаються швидше, ніж на 10 мм на рік. Але є і більш екстремальні ділянки, які опускаються на 34 см на рік у районі міста Рафсанджан у центральному Ірані, пише Live Science.

Таке просідання ґрунту ставить під загрозу життя близько 650 000 людей, їм також загрожує нестача води та відсутність продовольчої безпеки. Причиною такого тяжкого становища є тривала посуха в країні.

Річ у тім, що в Ірані близько 60% водопостачання черпається з підземних водоносних горизонтів. Команда з Лідського університету під керівництвом Джесіки Пейн вирішила з'ясувати, як виснаження водоносних горизонтів може впливати на просідання землі.

Дослідники виявили 106 областей осідання, що дорівнюють близько 2% території країни.

"Темпи осідання в Ірані одні з найвищих у світі. Ми виявили близько 100 ділянок по всьому Ірану, де осідання відбувається швидше, ніж 10 міліметрів на рік. У Європі випадки вважаються екстремальними, якщо вони перевищують 5-8 міліметрів на рік", — каже Пейн.

Експерти кажуть, що ґрунт просідає через відкачування ґрунтових вод, а також 77% випадків просідання пов'язані із сільським господарством. Наприклад, у районі міста Рафсанджан дуже сухий клімат, але там розташовуються фісташкові плантації, і ґрунтові води використовуються дуже інтенсивно. Просідання ґрунту в цьому регіоні на 24 см на рік може здатися не таким величезним. Але в більш тривалій перспективі це означає, що за 10 років земля опуститься приблизно на 3-4 метри.

За словами Пейн, значна частина осідання у всіх 106 точках була незворотною.

"Найбільш вражаючий висновок статті полягає в тому, що більша частина осідання, пов'язаного з підземними водами Ірану, незворотна, що підкреслює серйозність виснаження водоносних горизонтів", — сказала Ширзаї.

Експерт каже, що водоносні горизонти працюють не так, як водосховища, які наповнюються за рахунок дощів. У водоносних горизонтах, коли витягується занадто багато води, ситуація стає небезпечною.

"Усередині водоносних горизонтів усе схоже на відро з піском. Там є шари бруду і піску, які утримуються водою. Але якщо цю воду прибрати, то у піску і бруду не вистачить міцності, щоб утримати всі ці дороги і будівлі зверху", — каже експерт.

Нагадаємо, ґрунтові води Землі зникають у 2,4 раза швидше за поверхневі. Дослідники виявили, що світові ґрунтові води зникають з такою швидкістю, що наша планета незабаром може зміститися з осі. Вчені попереджають, що деякі регіони, ймовірно, постраждають сильніше за інші.