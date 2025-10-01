С приходом осени рекомендуют ставить миску с солью на окно: зачем это нужно

С приходом осени и в свете близящейся зимы люди снова вспомнили о трюке с миской соли, которую необходимо ставить на окна, чтобы избежать сырости и плесени в доме. Ученые объяснили, как работает эта уловка и насколько она эффективна.

Когда водяной пар в помещении или машине соприкасается с холодной поверхностью, к примру, с холодными окнами, он переходит в жидкое состояние и образует конденсат, пишет IFL Science.

«Конденсация — это не вопрос одной конкретной температуры, а разницы между двумя температурами: температурой воздуха и температурой точки росы. Точка росы — это температура, при которой может образоваться роса, то есть когда воздух становится насыщенным и больше не может удерживать водяной пар. Любое дополнительное охлаждение приводит к конденсации водяного пара», - говорят эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Конденсат в помещении может вылиться в такие проблемы, как сырость, плесень, а также повредить оконные рамы. Одним из эффективных способов борьбы с конденсатом остается либо проветривание помещения, либо кондиционирование.

Еще одним способом борьбы с конденсатом называют трюк с миской соли, которую ставят возле окна в холодное время года.

«Соль обладает способностью естественным образом впитывать влагу из воздуха и фактически осушает его, поэтому при контакте со стеклом образуется меньше капель конденсата», — заявил эксперт по дому и саду Энди Эллис.

Она добавляет, что для этого сгодится как каменная, так и поваренная соль. Размер же миски должен зависеть от размера самого окна. Менять миску необходимо сразу же после того, как соль в ней напитается влагой и слипнется, чтобы сохранить эффективность метода.

Ученые подтверждают, что соль действительно может убирать лишнюю влагу из воздуха, но существует один нюанс. Дело в том, что соль начинает поглощать водяной пар только при очень высокой влажности.

«При относительной влажности до 74% и температуре 20°C соль не поглощает заметного количества водяного пара», - поясняют эксперты.

В наших же домах влажность намного ниже, этот показатель варьируется в пределах 30-60%, в особенно влажных домах он может превышать 70%. Также в разных помещениях дома может быть разный уровень влажности, поэтому соль может немного помочь.

Но для того, чтобы действительно решить проблему влажности в доме, эксперты советуют чаще проветривать помещения. Так, более влажный воздух будет выходить наружу, а воздушный поток предотвратит накопление водяного пара на холодной поверхности.

Напомним, люди технически не могут чувствовать влагу — не хватает рецепторов. Несмотря на то, что это может казаться странным, люди в действительности не обладают рецепторами, подходящими для распознания влаги.