З приходом осені рекомендують ставити миску з сіллю на вікно: навіщо це потрібно

З настанням осені та зими, що наближається, люди знову згадали про трюк із мискою солі, яку необхідно ставити на вікна, щоб уникнути вогкості та плісняви в будинку. Вчені пояснили, як працює цей спосіб і наскільки він ефективний.

Related video

Коли водяна пара в приміщенні або машині стикається з холодною поверхнею, наприклад, з холодними вікнами, вона переходить у рідкий стан і утворює конденсат, пише IFL Science.

"Конденсація — це не питання однієї конкретної температури, а різниці між двома температурами: температурою повітря і температурою точки роси. Точка роси — це температура, за якої може утворитися роса, тобто коли повітря стає насиченим і більше не може утримувати водяну пару. Будь-яке додаткове охолодження призводить до конденсації водяної пари", — кажуть експерти з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Конденсат у приміщенні може вилитися в такі проблеми, як вогкість, цвіль, а також пошкодити віконні рами. Одним з ефективних способів боротьби з конденсатом залишається або провітрювання приміщення, або кондиціонування.

Ще одним способом боротьби з конденсатом називають трюк із мискою солі, яку ставлять біля вікна в холодну пору року.

"Сіль має здатність природним чином вбирати вологу з повітря і фактично осушує його, тому під час контакту зі склом утворюється менше крапель конденсату", — заявив експерт з дому та саду Енді Елліс.

Вона додає, що для цього згодиться як кам'яна, так і кухонна сіль. Розмір же миски має залежати від розміру самого вікна. Міняти миску необхідно одразу ж після того, як сіль у ній насититься вологою і злипнеться, щоб зберегти ефективність методу.

Вчені підтверджують, що сіль справді може прибирати зайву вологу з повітря, але існує один нюанс. Річ у тім, що сіль починає поглинати водяну пару тільки за дуже високої вологості.

"За відносної вологості до 74% і температури 20°C сіль не поглинає помітної кількості водяної пари", — пояснюють експерти.

У наших же будинках вологість набагато нижча, цей показник варіюється в межах 30-60%, в особливо вологих будинках він може перевищувати 70%. Також у різних приміщеннях будинку може бути різний рівень вологості, тому сіль може трохи допомогти.

Але для того, щоб дійсно розв'язати проблему вологості в будинку, експерти радять частіше провітрювати приміщення. Так, більш вологе повітря виходитиме назовні, а повітряний потік запобігатиме накопиченню водяної пари на холодній поверхні.

Нагадаємо, люди технічно не можуть відчувати вологу — не вистачає рецепторів. Попри те що це може здаватися дивним, люди насправді не мають рецепторів, придатних для розпізнавання вологи.