Найден способ спасти вино от злейшего врага: напиток избавят от нежелательного привкуса

С каждым годом лесные пожары в США и Европе наносят все больше ущерба винодельческой отрасли. Дым от масштабных пожаров придает вину нежелательный дымный привкус.

В новом исследовании ученые попытались решить эту проблему. Команда под руководством Клаудии Кастро из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США нашли два штамма бактерии Gordonia alkanivorans. Они могут расщеплять гваякол, который содержится в дыме лесных пожаров и влияет на вкус вина, пишет Gizmodo.

Ученые сосредоточились на специфических генах, которые наделяют бактерии уникальной способностью. Выделив эти гены исследователи проложили путь к биотехнологии, которая может бороться с загрязнениями от лесных пожаров.

«Запах дыма в вине в последние годы нанёс значительный экономический ущерб винодельческой отрасли. Например, Калифорния и Орегон потеряли 3,7 миллиарда долларов из-за этого в 2020 году. В результате винодельческая промышленность остро нуждается в новых технологиях для решения этой сложной биохимической проблемы», - говорят авторы исследования.

Во время горения растительного материала выделяется гваякол и другие летучие фенолы, или же ароматические органические соединения. Когда эти фенолы поглощает виноград, в процессе производства вина, они проявляются в виде дымного привкуса.

Ранее ученые выяснили, что некоторые виды почвенных бактерий могут расщеплять гваякол. Но никто еще не искал подобные бактерии в микробиоме винограда.

Кастро и ее коллеги собрали листья с винограда сортов шардоне и каберне, а затем проверили их на наличие бактерий, поедающих гваякол.

Ученым удалось найти два штамма G. alkanivorans, которые расщепляют гваякол в качестве единственного источника углерода. Далее Кастро секвенировала их геномы, чтобы отыскать набор генов, который позволяет бактериям выполнять эту функцию. После удаления одного из этих генов — guaA — из ДНК клеток G. alkanivorans бактерия перестала расщеплять гваякол, что подтвердило, что они нашли генетический ключ к микробной деградации гваякола.

Авторы исследования считают, что к примеру, нанесение бактерий на виноградные кусты после пожаров может снизить количество гваякола, который впитывается плодами.

Также исследователи надеются разработать способы стимулирования роста этих бактерий и укрепления естественной защиты растений. В качестве альтернативы, производители вина могли бы вводить эти микробы в процесс виноделия для расщепления гваякола перед розливом готового продукта.

