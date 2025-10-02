Знайдено спосіб врятувати вино від найлютішого ворога: напій позбавлять небажаного присмаку

З кожним роком лісові пожежі в США та Європі завдають дедалі більшої шкоди виноробній галузі. Дим від масштабних пожеж надає вину небажаного димного присмаку.

У новому дослідженні вчені спробували вирішити цю проблему. Команда під керівництвом Клаудії Кастро зі Служби сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США знайшли два штами бактерії Gordonia alkanivorans. Вони можуть розщеплювати гваякол, який міститься в димі лісових пожеж і впливає на смак вина, пише Gizmodo.

Вчені зосередилися на специфічних генах, які наділяють бактерії унікальною здатністю. Виділивши ці гени дослідники проклали шлях до біотехнології, яка може боротися із забрудненнями від лісових пожеж.

"Запах диму у вині останніми роками завдав значної економічної шкоди виноробній галузі. Наприклад, Каліфорнія та Орегон втратили 3,7 мільярда доларів через це 2020 року. У результаті виноробна промисловість гостро потребує нових технологій для вирішення цієї складної біохімічної проблеми", — кажуть автори дослідження.

Під час горіння рослинного матеріалу виділяється гваякол та інші леткі феноли, або ж ароматичні органічні сполуки. Коли ці феноли поглинає виноград, у процесі виробництва вина, вони проявляються у вигляді димного присмаку.

Раніше вчені з'ясували, що деякі види ґрунтових бактерій можуть розщеплювати гваякол. Але ніхто ще не шукав подібні бактерії в мікробіомі винограду.

Кастро та її колеги зібрали листя з винограду сортів шардоне і каберне, а потім перевірили їх на наявність бактерій, що поїдають гваякол.

Вченим вдалося знайти два штами G. alkanivorans, які розщеплюють гваякол як єдине джерело вуглецю. Далі Кастро секвенувала їхні геноми, щоб відшукати набір генів, який дозволяє бактеріям виконувати цю функцію. Після видалення одного з цих генів — guaA — з ДНК клітин G. alkanivorans бактерія перестала розщеплювати гваякол, що підтвердило, що вони знайшли генетичний ключ до мікробної деградації гваяколу.

Автори дослідження вважають, що, наприклад, нанесення бактерій на виноградні кущі після пожеж може знизити кількість гваяколу, що вбирається плодами.

Також дослідники сподіваються розробити способи стимулювання росту цих бактерій і зміцнення природного захисту рослин. Як альтернатива, виробники вина могли б вводити ці мікроби в процес виноробства для розщеплення гваяколу перед розливом готового продукту.

Нагадаємо, улюблені в усьому світі вина незабаром зникнуть назавжди. Європа є батьківщиною деяких найпопулярніших вин у світі. Але ці чудові сорти можуть незабаром назавжди зникнути через зміну клімату.