Пиявки не всегда пили кровь: 480 млн лет назад они глотали добычу целиком (фото)

Ученые впервые смогли обнаружить целую окаменелость древней пиявки. Анализ показал, что первые пиявки появились на Земле около 480 млн лет назад.

Related video

В ходе исследования окаменелости ученые также выяснили нечто необычное. Как оказалось, древние пиявки не питались кровью. Эксперты считают, что древние существа глотали мягкотелые организмы целиком, питаясь их внутренними жидкостями, пишет Discover magazine.

«Мы знаем гораздо меньше, чем нам кажется. Эта работа напоминает нам, что у древа жизни глубокие корни, и мы только начинаем их картировать», - палеонтолог из Калифорнийского университета в Риверсайде Карма Нанглу.

Ископаемая пиявка в сравнении с современной пиявкой. Двойные стрелки указывают на крупную хвостовую присоску Фото: Andrew J Wendruff/Otterbein University and Takafumi Nakano/Kyoto University

Как известно, современные пиявки питаются разными способами, но наиболее они известные тем, что пьют кровь. Эти существа используют присоску в передней части своего тела, чтобы сосать кровь и выделять антикоагулянты, предотвращающие свертывание крови.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Но в окаменелости, которую нашли палеонтологи, отсутствует передняя присоска, позволяющая пиявкам пить кровь. На основе своей находки авторы исследования предположили, что эти древние существа питались совсем иначе.

«Питание кровью требует множества специальных механизмов. Антикоагулянты, ротовой аппарат и пищеварительные ферменты – это сложные механизмы адаптации. Логичнее предположить, что ранние пиявки заглатывали добычу целиком или, возможно, пили внутренние жидкости мелких мягкотелых морских животных», - отмечает Нанглу.

Эта теория подтверждается также же тем, что предки современных пиявок были больше водными существами, которые бороздили океанские просторы в поисках добычи.

Но по словам ученых, историю пиявок крайне сложно изучить, так как их окаменелости очень редкая находка. Дело в том, что у этих существ нет костей, экзоскелета или панциря, которые могли бы сохраниться в палеонтологической летописи. Большая часть знаний о пиявках наука получила от современных видов.

Для того, чтобы окаменелость ископаемой пиявки сохранилась до наших дней, требуется идеальное сочетание среды с низким содержанием кислорода и уникальные геохимические условия. Также найденная пиявка, судя по всему, была погребена под слоем осадка сразу же после смерти, что поспособствовало ее хорошей сохранности.

«Редкое животное и идеально подходящая среда для его окаменения — это как дважды выиграть в лотерею», - подытожили исследователи.

Напомним, найдены древнейшие окаменелости в мире. Новые окаменелости были обнаружены учеными недалеко от города Сидмут в Девоне и теперь считаются самыми древними из когда-либо обнаруженных окаменелостей. Анализ показывает, что окаменелым костям более 241 миллиона лет.