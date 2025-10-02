П'явки не завжди пили кров: 480 млн років тому вони ковтали здобич повністю (фото)

Учені вперше змогли виявити цілу скам'янілість стародавньої п'явки. Аналіз показав, що перші п'явки з'явилися на Землі близько 480 млн років тому.

Під час дослідження скам'янілості вчені також з'ясували щось незвичайне. Як виявилося, стародавні п'явки не харчувалися кров'ю. Експерти вважають, що стародавні істоти ковтали м'якотілі організми цілими, харчуючись їхніми внутрішніми рідинами, пише Discover magazine.

"Ми знаємо набагато менше, ніж нам здається. Ця робота нагадує нам, що древо життя має глибоке коріння, і ми тільки починаємо його картувати", — палеонтолог із Каліфорнійського університету в Ріверсайді Карма Нанглу.

Викопна п'явка порівняно із сучасною п'явкою. Подвійні стрілки вказують на велику хвостову присоску Фото: Andrew J Wendruff/Otterbein University and Takafumi Nakano/Kyoto University

Як відомо, сучасні п'явки харчуються різними способами, але найбільше вони відомі тим, що п'ють кров. Ці істоти використовують присоску в передній частині свого тіла, щоб смоктати кров і виділяти антикоагулянти, що запобігають згортанню крові.

Але в скам'янілості, яку знайшли палеонтологи, відсутня передня присоска, яка дає змогу п'явкам пити кров. На основі своєї знахідки автори дослідження припустили, що ці стародавні істоти харчувалися зовсім інакше.

"Харчування кров'ю вимагає безлічі спеціальних механізмів. Антикоагулянти, ротовий апарат і травні ферменти — це складні механізми адаптації. Логічніше припустити, що ранні п'явки заковтували здобич цілком або, можливо, пили внутрішні рідини дрібних м'якотілих морських тварин", — зазначає Нанглу.

Ця теорія підтверджується також тим, що предки сучасних п'явок були більше водними істотами, які борознили океанські простори в пошуках здобичі.

Але за словами вчених, історію п'явок вкрай складно вивчити, оскільки їхні скам'янілості дуже рідкісна знахідка. Річ у тім, що у цих істот немає кісток, екзоскелета або панцира, які могли б зберегтися в палеонтологічному літописі. Більшу частину знань про п'явок наука отримала від сучасних видів.

Для того, щоб скам'янілість викопної п'явки збереглася до наших днів, потрібне ідеальне поєднання середовища з низьким вмістом кисню та унікальні геохімічні умови. Також знайдена п'явка, судячи з усього, була похована під шаром осаду одразу ж після смерті, що посприяло її гарному збереженню.

"Рідкісна тварина та ідеально відповідне середовище для її скам'яніння — це як двічі виграти в лотерею", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, знайдено найдавніші скам'янілості у світі. Нові скам'янілості були виявлені вченими недалеко від міста Сідмут у Девоні й тепер вважаються найдавнішими з коли-небудь виявлених скам'янілостей. Аналіз показує, що скам'янілим кісткам понад 241 мільйон років.