Знайдено найдавніші скам'янілості у світі: тварина віком 241 млн років здивувала вчених

Нові скам'янілості були виявлені вченими недалеко від міста Сідмут у Девоні й тепер вважаються найдавнішими з коли-небудь виявлених скам'янілостей. Аналіз показує, що скам'янілим кісткам понад 241 мільйон років.

Скам'янілості були виявлені недалеко від міста Сідмут у Девоні. Новий вид рептилій отримав назву Agriodontosaurus helsbypetrae і, як вважають учені, був комахоїдною рептилією, яка жила на Землі понад 241 мільйон років тому в середньому тріасі. Відомо, що тварина належала до групи лепідозаврів, до якої входять змії, ящірки й тварина під назвою туатара. Новий вид, як вважають учені, показує, що еволюція цих тварин була зовсім іншою, ніж вважалося раніше, пише Natural History Museum.

Новий поворот в еволюції ящірок

За словами керівника дослідження, Дена Марка з Університету Брістоля, сьогодні існує понад 12 000 видів лепідозаврів, що робить їх найбагатшою на види групою наземних хребетних. Однак важко сказати, звідки вони походять, оскільки тендітні кістки їхніх ранніх предків схильні до пошкоджень або руйнування.

Агріодонтозавр на цей час є найдавнішим відомим представником цієї групи — насправді, він старший за будь-якого іншого відомого лепідозавра приблизно на 7 мільйонів років. З іншого боку, скам'янілість здивувала вчених, оскільки вона не має деяких ключових особливостей, притаманних раннім лепідозаврам, наприклад, зуби на небі.

Автори дослідження також зазначають, що скам'янілості агріодонтозавра не схожі на будь-що раніше виявлене — вони змусили вчених переосмислити еволюцію ящірок, змій і туатари. Цей зразок не тільки надає важливу інформацію про предковий череп усіх лепідозаврів, а й розширює наші знання про туатару.

Чим харчувалися агріодонтозаври?

Агріодонтозавр не тільки найдавніший з відомих лепідозаврів, а й найраніший з відомих ринкоцефалів — групи ящероподібних тварин, єдиним збереженим представником якої є туатара.

Відомо, що туатара використовує свої зуби, щоб проколювати екзоскелети комах і розривати їх, і цілком імовірно, що аґріодонтозавр робив щось подібне. Скам'янілі зуби стародавньої тварини значно більші, ніж у її родичів, що і дало назву виду, оскільки Agriodontosaurus у перекладі з давньогрецької означає "ящірка з лютими зубами".

Дослідники вважають, що ці гігантські ящірки, ймовірно, харчувалися великими комахами, такими як таргани, цвіркуни та коники. Великі очниці агріодонтозавра дають змогу припустити, що він добре знаходив здобич, а гарний слух, імовірно, допомагав йому полювати. Впіймавши безхребетних, агріодонтозавр міцно тримав їх у роті завдяки сильним щелепним м'язам і язику, а потім використовував зуби для розрізання комах.

Сюрприз в еволюції лепідозаврів

Дослідження показують, що еволюційний шлях лепідозаврів виявився не зовсім таким, як вважали вчені. За словами співавтора дослідження, доктора Девіда Вайтсайда, детальне сканування скам'янілості показало незвичайні характеристики агрідонтозавра.

Раніше вважалося, що перші лепідозаври мали деякі ключові характеристики сучасних змій і ящірок, успадковані цими тваринами. До них належать частково зчленований череп, зуби на піднебінні та щілина між кістками черепа, відома як відкрита скронева перемичка.

Це дозволило б тваринам незалежно рухати різними частинами черепа, щоб витягати щелепи та ковтати набагато більшу здобич. Однак агріодонтозавр перевершив очікування, маючи лише одну з цих трьох особливостей. Однак у нової скам'янілості немає зубів і будь-яких ознак шарнірів. Це припускає, що ці характеристики могли проявлятися багаторазово під час еволюції тварин, а не бути успадкованими від спільного предка.

