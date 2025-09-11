Найдены древнейшие окаменелости в мире: животное возрастом 241 млн лет удивило ученых

Новые окаменелости были обнаружены учеными недалеко от города Сидмут в Девоне и теперь считаются самыми древними из когда-либо обнаруженных окаменелостей. Анализ показывает, что окаменелым костям более 241 миллиона лет.

Окаменелости были обнаружены недалеко от города Сидмут в Девоне. Новый вид рептилий получил название Agriodontosaurus helsbypetrae и, как считают ученые, был насекомоядной рептилией, жившей на Земле более 241 миллиона лет назад в среднем триасе. Известно, что животное принадлежало к группе лепидозавров, в которую входят змеи, ящерицы и животное под названием туатара. Новый вид, как считают ученые, показывает, что эволюция этих животных была совершенно иной, чем считалось ранее, пишет Natural History Museum.

Новый поворот в эволюции ящериц

По словам руководителя исследования, Дэна Марка из Университета Бристоля, сегодня существует более 12 000 видов лепидозавров, что делает их самой богатой видами группой наземных позвоночных. Однако трудно сказать, откуда они произошли, поскольку хрупкие кости их ранних предков подвержены повреждениям или разрушению.

Агриодонтозавр на данный момент является самым древним известным представителем этой группы – на самом деле, он старше любого другого известного лепидозавра примерно на 7 миллионов лет. С другой стороны, окаменелость удивила ученых, поскольку у нее отсутствуют некоторые ключевые особенности, присущие ранним лепидозаврам, например, зубы на небе.

Авторы исследования также отмечают, что окаменелости агриодонтозавра не похожи ни на что ранее обнаруженное – они заставили ученых переосмыслить эволюцию ящериц, змей и туатары. Этот образец не только предоставляет важную информацию о предковом черепе всех лепидозавров, но и расширяет наши знания о туатаре.

Чем питались агриодонтозавры?

Агриодонтозавр не только самый древний из известных лепидозавров, но и самый ранний из известных ринкоцефалов – группы ящерообразных животных, единственным сохранившимся представителем которой является туатара.

Известно, что туатара использует свои зубы, чтобы прокалывать экзоскелеты насекомых и разрывать их, и волне вероятно, что агриодонтозавр делал нечто подобное. Окаменевшие зубы древнего животного значительно крупнее, чем у его сородичей, что и дало название виду, поскольку Agriodontosaurus в переводе с древнегреческого означает "ящерица со свирепыми зубами".

Исследователи полагают, что эти гигантские ящерицы, вероятно, питались крупными насекомыми, такими как тараканы, сверчки и кузнечики. Большие глазницы агриодонтозавра позволяют предположить, что он хорошо находил добычу, а хороший слух, вероятно, помогал ему охотиться. Поймав беспозвоночных, агриодонтозавр крепко держал их во рту благодаря сильным челюстным мышцам и языку, а затем использовал зубы для разрезания насекомых.

Сюрприз в эволюции лепидозавров

Исследования показывают, что эволюционный путь лепидозавров оказался не совсем таким, как считали ученые. По словам соавтора исследования, доктора Дэвида Уайтсайда, детальное сканирование окаменелости показало необычные характеристики агриодонтозавра.

Ранее считалось, что первые лепидозавры обладали некоторыми ключевыми характеристиками современных змей и ящериц, унаследованными этими животными. К ним относятся частично сочлененный череп, зубы на небе и щель между костями черепа, известная как открытая височная перемычка.

Это позволило бы животным независимо двигать различными частями черепа, чтобы вытягивать челюсти и глотать гораздо более крупную добычу. Однако агриодонтозавр превзошел ожидания, имея лишь одну из этих трех особенностей. Однако у новой окаменелости нет зубов и каких-либо признаков шарниров. Это предполагает, что эти характеристики могли проявляться многократно в ходе эволюции животных, а не быть унаследованными от общего предка.

