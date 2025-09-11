150 млн лет назад что-то убило детенышей птеродактиля посреди полета: ученые нашли виновника

В новом исследовании ученые провели вскрытие двух скелетов юрских птерозавров из Германии и пришли к выводу, что нечто погубило рептилий просто в полете, а затем они утонули в бурных водах. Вскрытие также позволило найти вероятную причину гибели детенышей.

Во время раскопок в Германии ученые обнаружили ископаемые останки двух детенышей птерозавров, погибших в полете во время "катастрофического" тропического шторма 150 миллионов лет назад. Исследователи провели вскрытие двух скелетов юрских птерозавров из Германии и пришли к выводу, что сильный ветер, вероятно, унес летающих рептилий в лагуну, где они утонули в бурлящих водах, пишет Live Science.

Птеродактили правили небом

Птерозавры, неофициально известные как птеродактили, правили небом в эпоху динозавров. В новом исследовании ученые задокументировали окаменелые скелеты, принадлежавшие первому из когда-либо обнаруженных видов птерозавров, Pterodactylus antiquus, который и дал этому виду прозвище "птеродактиль".

Окаменелости принадлежали двум новорожденным птерозаврам, размером с небольшую летучую мышь. По сути, они являются двумя самыми маленькими из когда-либо обнаруженных экземпляров P. antiquus, с размахом крыльев около 20 сантиметров.

Ученые провели анализ окаменелостей и предполагает, что это, вероятно, были два из многих детенышей птерозавров, погибших в регионе в результате массовых штормов. Предыдущие исследования показали, что размах крыльев взрослой особи достигает 1,1 метра – им было в разы проще противостоять ветрам, погубившим детенышей.

Исследователи создали диаграмму, иллюстрирующую, как штормы способствовали удивительной сохранности окаменелостей молодых птерозавров Фото: University of Leicester

Новорожденные не пережили шторм

По словам исследователей, детеныши птерозавров получили прозвища "Лаки" и "Лаки II". Детенышам не повезло погибнуть во время шторма, но нам повезло, что ученым удалось обнаружить хрупкие и изящные скелеты птерозавров.

По словам ведущего автора исследования Раба Смита из Университета Лестера, у птерозавров были невероятно легкие скелеты. Полые, тонкостенные кости идеально подходят для полета, но плохо поддаются окаменению. Именно поэтому обнаружение этих двух скелетов является такой уникальной находкой.

Птерозавры сохранились в верхнеюрской пластинчатой известняковой формации Зольнхофен возрастом от 153 до 148 миллионов лет, расположенной в Баварии, на юге Германии. Согласно исследованию, палеонтологи обнаружили сотни птерозавров в этой формации, которая когда-то представляла собой полутропический морской ландшафт с коралловыми рифами и небольшими островами.

По словам исследователей, им часто удается обнаружить окаменелости молодых птерозавров, в то время как более крупные особи встречаются реже и, как правило, фрагментированы. Это необычно, учитывая, что более крупные и прочные кости часто имеют больше шансов сохраниться в окружающей среде и стать окаменелостями.

В ходе исследования ученые изучили окаменелость с помощью флуоресцентного ультрафиолетового фонаря и увидели, что Лаки II получил заметный перелом передней конечности (части крыла) перед смертью.

Исследователи обнаружили, что у детенышей были переломы плечевых костей, характерные для чрезмерного ветра во время полета, аналогично тем, которые испытывают птицы и летучие мыши во время сильных штормов. Исследователи полагают, что сильные порывы ветра унесли молодых птерозавров с безопасной суши и загнали их в лагуну. Согласно исследованию, штормовые течения быстро унесли их в глубину, и их тела зарылись в осадок.

