150 млн років тому щось убило дитинчат птеродактиля посеред польоту: науковці знайшли винуватця

У новому дослідженні вчені провели розтин двох скелетів юрських птерозаврів з Німеччини й дійшли висновку, що щось погубило рептилій просто в польоті, а потім вони потонули в бурхливих водах. Розтин також дав змогу знайти ймовірну причину загибелі дитинчат.

Під час розкопок у Німеччині вчені виявили викопні останки двох дитинчат птерозаврів, які загинули в польоті під час "катастрофічного" тропічного шторму 150 мільйонів років тому. Дослідники провели розтин двох скелетів юрських птерозаврів із Німеччини та дійшли висновку, що сильний вітер, імовірно, забрав рептилій, які летіли, до лагуни, де вони потонули в бурхливих водах, пише Live Science.

Птеродактилі правили небом

Птерозаври, неофіційно відомі як птеродактилі, правили небом в епоху динозаврів. У новому дослідженні вчені задокументували скам'янілі скелети, що належали першому з коли-небудь виявлених видів птерозаврів, Pterodactylus antiquus, який і дав цьому виду прізвисько "птеродактиль".

Скам'янілості належали двом новонародженим птерозаврам, розміром з невеликого кажана. По суті, вони є двома найменшими з коли-небудь виявлених екземплярів P. antiquus, з розмахом крил близько 20 сантиметрів.

Вчені провели аналіз скам'янілостей і припускають, що це, ймовірно, були двоє з багатьох дитинчат птерозаврів, які загинули в регіоні внаслідок масових штормів. Попередні дослідження показали, що розмах крил дорослої особини досягає 1,1 метра — їм було набагато простіше протистояти вітрам, які згубили дитинчат.

Дослідники створили діаграму, що ілюструє, як шторми сприяли дивовижному збереженню скам'янілостей молодих птерозаврів Фото: University of Leicester

Новонароджені не пережили шторм

За словами дослідників, дитинчата птерозаврів отримали прізвиська "Лакі" і "Лакі II". Дитинчатам не пощастило загинути під час шторму, але нам пощастило, що вченим вдалося виявити тендітні та витончені скелети птерозаврів.

За словами провідного автора дослідження Раба Сміта з Університету Лестера, у птерозаврів були неймовірно легкі скелети. Порожнисті, тонкостінні кістки ідеально підходять для польоту, але погано піддаються скам'янінню. Саме тому виявлення цих двох скелетів є такою унікальною знахідкою.

Птерозаври збереглися у верхньоюрській пластинчастій вапняковій формації Зольнхофен віком від 153 до 148 мільйонів років, розташованій у Баварії, на півдні Німеччини. Згідно з дослідженням, палеонтологи виявили сотні птерозаврів у цій формації, яка колись була напівтропічним морським ландшафтом з кораловими рифами й невеликими островами.

За словами дослідників, їм часто вдається виявити скам'янілості молодих птерозаврів, тоді як більші особини зустрічаються рідше і, як правило, фрагментовані. Це незвично, враховуючи, що більші та міцніші кістки часто мають більше шансів зберегтися в навколишньому середовищі та стати скам'янілостями.

Під час дослідження вчені вивчили скам'янілість за допомогою флуоресцентного ультрафіолетового ліхтаря і побачили, що Лакі II отримав помітний перелом передньої кінцівки (частини крила) перед смертю.

Дослідники виявили, що у дитинчат були переломи плечових кісток, характерні для надмірного вітру під час польоту, аналогічно до тих, що зазнають птахи та кажани під час сильних штормів. Дослідники вважають, що сильні пориви вітру забрали молодих птерозаврів з безпечної суші та загнали їх у лагуну. Згідно з дослідженням, штормові течії швидко віднесли їх у глибину, і їхні тіла зарилися в осад.

