В гнездах птиц найдены древние "сокровища": некоторым артефактам 650 лет (фото)

Некоторые птицы веками используют одно и то же гнездо, если оно удачно расположено в безопасном месте. Ученые исследователи эти гнезда и обнаружили в них культурные артефакты возрастом не менее 650 лет.

Не секрет, что многие птицы подбирают небольшие фрагменты искусственных материалов, например, полоски полиэтиленовых пакетов или бумажный мусор, и уносят их в гнезда. Исследования показывают, что такое поведение, вероятно, более распространено среди птиц, чем можно было бы предположить, а потому их гнезда часто являются настоящими "сокровищницами" для ученых, пишет PHYS.org.

Особенностью некоторых крупных видов, таких как некоторые виды грифов, орлов и соколов, является то, что они веками могут использовать одно и то же гнездо, если оно расположено в безопасном месте. Ученые обнаружили, что поколения птиц продолжают использовать освободившиеся гнезда, добавляя в них материалы в течение сотен лет.

Такое поведение также наблюдается у бородачей (Gypaetus barbatus) – вида, находящегося под угрозой исчезновения. Представители этого вида, как известно, строят гнезда в скальных пещерах, навесах или на карнизах. Чаще всего бородачей можно встретить в европейских горных хребтах, особенно в Пиренеях. Ученые отмечают, что чаще всего в этих регионах наблюдается сухая среда, особенно в пещерообразных структурах, где птицы строят гнезда, что помогает им сохраняться веками.

Более 10 лет назад группа испанских исследователей получила возможность подробно изучить 12 таких гнезд. Результаты показали ряд неожиданных результатов. В период с 2008 по 2014 год ученые провели интенсивные исследования, сохранившись на 50 хорошо сохранившихся исторических гнездах бородачей в некоторых районах южной испании, где вид вымер около 70-130 лет назад.

Артефакты, обнаруженные в гнездах бородачей Фото: Ecology

В общей сложности ученые исследовали 12 гнезд, а затем проанализировали накопленные за столетия скорлупу яиц стервятников, останки добычи и материалы для гнездования. Команда также обнаружила 226 предметов, изготовленных или переделанных человеком, что позволило заглянуть в экосистемы прошлого и культуру региона. Среди находок оказались такие предметы, как:

рогатка из травы эспарто;

обувь;

арбалетный болт;

кусок овечьей шкуры;

деревянное копье.

Еще более удивительным казалось то, что возраст некоторых предметов, как показал радиоуглеродный анализ, значительно превышал 600 лет. Например, возраст одного исследованного ботинка, по мнению ученых составил 675 лет, а украшенного кожаного изделия – около 650 лет. В то же время ученые обнаружили огромный разброс временных периодов – например, фрагмент корзины датируется примерно 150 годами.

По словам ученых, гнезда бородачей отлично сохраняются веками благодаря своей прочности, а также тому, что они располагаются в безопасных местах. Отметим, что помимо предметов, созданных человеком, ученые также обнаружили 2117 костей, 86 копыт, 72 фрагмента кожи, 11 фрагментов шерсти и 43 яичные скорлупы.

