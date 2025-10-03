У гніздах птахів знайдено стародавні "скарби": деяким артефактам 650 років (фото)

Деякі птахи століттями використовують одне й те саме гніздо, якщо воно вдало розташоване в безпечному місці. Науковці дослідили ці гнізда і виявили в них культурні артефакти віком щонайменше 650 років.

Related video

Не секрет, що багато птахів підбирають невеликі фрагменти штучних матеріалів, наприклад, смужки поліетиленових пакетів або паперове сміття, і забирають їх у гнізда. Дослідження показують, що така поведінка, ймовірно, більш поширена серед птахів, ніж можна було б припустити, а тому їхні гнізда часто є справжніми "скарбницями" для вчених, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Особливістю деяких великих видів, таких як деякі види грифів, орлів і соколів, є те, що вони століттями можуть використовувати одне й те саме гніздо, якщо воно розташоване в безпечному місці. Вчені виявили, що покоління птахів продовжують використовувати звільнені гнізда, додаючи в них матеріали протягом сотень років.

Така поведінка також спостерігається у бороданів (Gypaetus barbatus) — виду, що перебуває під загрозою зникнення. Представники цього виду, як відомо, будують гнізда в скельних печерах, навісах або на карнизах. Найчастіше бороданів можна зустріти в європейських гірських хребтах, особливо в Піренеях. Науковці зазначають, що найчастіше в цих регіонах спостерігається сухе середовище, особливо в печероподібних структурах, де птахи будують гнізда, що допомагає їм зберігатися століттями.

Понад 10 років тому група іспанських дослідників отримала можливість детально вивчити 12 таких гнізд. Результати показали низку несподіваних результатів. У період з 2008 по 2014 рік вчені провели інтенсивні дослідження, зберігшись на 50 добре збережених історичних гніздах бороданів у деяких районах південної Іспанії, де вид вимер близько 70-130 років тому.

Артефакти, виявлені в гніздах бороданів Фото: Ecology

Загалом вчені досліджували 12 гнізд, а потім проаналізували накопичені за століття шкаралупу яєць стерв'ятників, останки здобичі й матеріали для гніздування. Команда також виявила 226 предметів, виготовлених або перероблених людиною, що дало змогу зазирнути в екосистеми минулого і культуру регіону. Серед знахідок виявилися такі предмети, як:

рогатка з трави еспарто;

взуття;

арбалетний болт;

шматок овечої шкури;

дерев'яний спис.

Ще більш дивним здавалося те, що вік деяких предметів, як показав радіовуглецевий аналіз, значно перевищував 600 років. Наприклад, вік одного дослідженого черевика, на думку вчених, становив 675 років, а прикрашеного шкіряного виробу — близько 650 років. Водночас учені виявили величезний розкид часових періодів — наприклад, фрагмент кошика датується приблизно 150 роками.

За словами вчених, гнізда бороданів відмінно зберігаються століттями завдяки своїй міцності, а також тому, що вони розташовуються в безпечних місцях. Зазначимо, що крім предметів, створених людиною, вчені також виявили 2117 кісток, 86 копит, 72 фрагменти шкіри, 11 фрагментів вовни та 43 яєчні шкаралупи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зозулі обманом створюють нові види, підкладаючи яйця в гнізда конкурентів.

Раніше Фокус писав про те, що пташенята колібрі з народження маскуються під моторошну гусеницю.