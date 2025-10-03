На коричневом карлике нашли фосфин: эта молекула считается признаком жизни

Астрономы нашли фосфин в атмосфере коричневого карлика, который находится в 54 световых годах от Земли. Открытие поставило перед учеными вопрос о том, можно ли считать эту молекулу биосигнатурой.

Объект Wolf 1130C очень древний объект возрастом более 10 млрд лет. В атмосфере этого коричневого карлика содержится фосфин в концентрации около 100 частей на миллиард. Это открытие сделала команда под руководством астрофизика Адама Бургассера из Калифорнийского университета в Сан-Диего, пишет Science Alert.

Фосфин (PH3) был впервые обнаружен в атмосфере коричневого карлика, но проблема заключается в том, что отсутствует в других таких же объектах. Это означает, что в понимании химии фосфора может быть что-то упущено, а его статус “биосигнатуры” поставлен под сомнение. Ученые считают, что к роли фосфина, как потенциального признака жизни, теперь нужно относиться с осторожностью, потому как он может возникать в разных небиологических условиях.

“Проблема заключается не в Wolf 1130C, а во всех остальных коричневых карликах и гигантских экзопланетах. Фосфин – это молекулярная форма фосфора в низкотемпературных, богатых водородом атмосферах планет-гигантов и коричневых карликов”, - говорит Бургассер.

Несмотря на это, астрономы впервые нашли эту молекулу на коричневом карлике или планете-гиганте за пределами Солнечной системы.

“Wolf 1130C показывает нам, что химический состав PH3 варьируется от источника к источнику, что не соответствует нашим ожиданиям, основанным на нашем текущем понимании химии атмосферы”, - добавил ученый.

Еще в 2020 году фосфин был найден в атмосфере Венеры, а на Земле эта молекула вырабатывается в основном микробами. Именно поэтому ученые на протяжении долгого времени считали фосфин потенциальной биосигнатурой, которая может указывать на наличие жизни.

Фосфин также присутствует в атмосферах Юпитера и Сатурна. Он образуется в горячих недрах этих планет и распространяется благодаря конвекции.

На примере этих двух газовых гигантов ученые строили модели химии атмосфер других газовых гигантов и коричневых карликов. Такие модели хорошо работают для таких молекул, как аммиак, углекислый газ и метан.

“Но, похоже, наблюдается странное противоречие с химией фосфора: наша модель работает для Юпитера, Сатурна, а теперь и для Wolf 1130C, но не для других коричневых карликов и экзопланет, изученных на сегодняшний день”, — пояснил Бургассер.

Коричневые карлики занимают промежуточное положение между газовыми гигантами и малыми звездами. Поэтому они являются важными лабораториями для изучения обоих типов.

Коричневые карлики занимают промежуточное положение между газовыми гигантами и малыми звездами. Поэтому они являются важными лабораториями для изучения обоих типов.