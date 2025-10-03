На коричневому карлику знайшли фосфін: ця молекула вважається ознакою життя

Астрономи знайшли фосфін в атмосфері коричневого карлика, який розташований за 54 світлових роки від Землі. Відкриття поставило перед ученими питання про те, чи можна вважати цю молекулу біосигнатурою.

Related video

Об'єкт Wolf 1130C дуже древній об'єкт віком понад 10 млрд років. В атмосфері цього коричневого карлика міститься фосфін у концентрації близько 100 частин на мільярд. Це відкриття зробила команда під керівництвом астрофізика Адама Бургассера з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, пише Science Alert.

Фосфін (PH3) було вперше виявлено в атмосфері коричневого карлика, але проблема полягає в тому, що він відсутній в інших таких самих об'єктах. Це означає, що в розумінні хімії фосфору може бути щось упущено, а його статус "біосигнатури" поставлено під сумнів. Вчені вважають, що до ролі фосфіну, як потенційної ознаки життя, тепер потрібно ставитися з обережністю, тому що він може виникати в різних небіологічних умовах.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Проблема полягає не у Wolf 1130C, а у всіх інших коричневих карликах і гігантських екзопланетах. Фосфін — це молекулярна форма фосфору в низькотемпературних, багатих воднем атмосферах планет-гігантів і коричневих карликів", — каже Бургассер.

Попри це, астрономи вперше знайшли цю молекулу на коричневому карлику або планеті-гіганті за межами Сонячної системи.

"Wolf 1130C показує нам, що хімічний склад PH3 варіюється від джерела до джерела, що не відповідає нашим очікуванням, заснованим на нашому поточному розумінні хімії атмосфери", — додав учений.

Ще 2020 року фосфін був знайдений в атмосфері Венери, а на Землі ця молекула виробляється переважно мікробами. Саме тому вчені протягом тривалого часу вважали фосфін потенційною біосигнатурою, яка може вказувати на наявність життя.

Фосфін також присутній в атмосферах Юпітера і Сатурна. Він утворюється в гарячих надрах цих планет і поширюється завдяки конвекції.

На прикладі цих двох газових гігантів учені будували моделі хімії атмосфер інших газових гігантів і коричневих карликів. Такі моделі добре працюють для таких молекул, як аміак, вуглекислий газ і метан.

"Але, схоже, спостерігається дивне протиріччя з хімією фосфору: наша модель працює для Юпітера, Сатурна, а тепер і для Wolf 1130C, але не для інших коричневих карликів і екзопланет, вивчених на сьогоднішній день", — пояснив Бургассер.

Коричневі карлики займають проміжне положення між газовими гігантами і малими зірками. Тому вони є важливими лабораторіями для вивчення обох типів.

Нагадаємо, вчені отримали нову відповідь на питання про населеність Венери. Фосфін — це речовина, яка може слугувати показником існування біологічних процесів. І нові дані показують, чи є він на Венері чи ні.