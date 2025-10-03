Древние, запертые в вечной мерзлоте, пробуждаются: некоторым из них около 40 000 лет (фото)

В новом исследовании геологи и биологи объединили свои усилия в воскрешении древних микробов, запертых во льду на десятки тысяч лет. Данные указывают на то, что некоторым из самых древних образцов около 40 000 лет.

Вечная мерзлота – замороженная смесь почвы, льда и горных пород, которая покрывает почти четверть суши в Северном полушарии. Она также представляет собой "ледяное кладбище", где останки животных и растений, а также многочисленные бактерии и другие микроорганизмы застыли во времени. Но теперь ученые пытаются их разбудить, пишет PHYS.org.

В новом исследовании группа геологов и биологов под руководством Университета Колорадо в Боулдере воскресила древние микробы, запертые во льду – в некоторых случаях их возраст составил 40 000 лет. Исследователи обнаружили, что если разморозить вечную мерзлоту, микробам потребуется некоторое время, чтобы активизироваться. Но через несколько месяцев, словно после долгого сна, они начинают образовывать процветающие колонии.

По словам ведущего автора исследования Тристана Каро, эти древние образцы ни в коем случае не стоит считать "мертвыми образцами". Они все еще вполне способны поддерживать активную жизнь, способную разлагать органические вещества и выделять их в виде углекислого газа.

Каро с коллегами считают, что результаты их работы имеют огромное значение для здоровья Арктики и планеты в целом. Причина заключается в том, что сегодня вечная мерзлота тает с невероятной скоростью – причиной тому антропогенное изменение климата. Ученые по всему миру опасаются, что эта тенденция может запустить порочный круг: по мере таяния вечной мерзлоты микробы, живущие в почве, начнут разлагать органические вещества, выбрасывая их в воздух в виде углекислого газа и метана, что лишь ускорит таяние вечной мерзлоты.

Робин Барбато из Лаборатории исследований и разработок в холодных регионах берет пробу грунта со стен туннеля вечной мерзлоты Фото: Tristan Caro

В ходе нового исследования ученые отправились в уникальное место – туннель вечной мерзлоты Инженерного корпуса армии США. Этот исследовательский центр уходит более чем на 100 метров в мерзлую землю под центральной Аляской.

Команда собрала образцы вечной мерзлоты возрастом от нескольких тысяч до десятков тысяч лет со стен туннеля. После к образцам добавили воду, а затем инкубировали их при температуре 4 и 12 градусов по Цельсию – это все еще может показаться низкой температурой, однако не для Арктики.

Авторы исследования отмечают, что в ходе эксперимента хотели смоделировать условия, наблюдаемые летом на Аляске, в будущих климатических условиях, когда температуры достигнут более глубоких участков вечной мерзлоты.

Отметим, что в исследовании ученые использовали воду, состоящую из необычно тяжелых атомов водорода, также известного как дейтерий. Это позволило команде отслеживать, как микробы поглощают воду, а после использовать водород для построения мембран из жирового материала, которые окружают все живые клетки.

