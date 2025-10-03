Стародавні, замкнені у вічній мерзлоті, прокидаються: деяким із них близько 40 000 років (фото)

У новому дослідженні геологи й біологи об'єднали свої зусилля у воскресінні стародавніх мікробів, замкнених у льоду на десятки тисяч років. Дані вказують на те, що деяким із найдавніших зразків близько 40 000 років.

Вічна мерзлота — заморожена суміш ґрунту, льоду і гірських порід, яка вкриває майже чверть суші в Північній півкулі. Вона також являє собою "крижане кладовище", де останки тварин і рослин, а також численні бактерії та інші мікроорганізми застигли в часі. Але тепер вчені намагаються їх розбудити, пише PHYS.org.

У новому дослідженні група геологів і біологів під керівництвом Університету Колорадо в Боулдері воскресила стародавні мікроби, замкнені в льоду, — у деяких випадках їхній вік становив 40 000 років. Дослідники виявили, що якщо розморозити вічну мерзлоту, мікробам знадобиться деякий час, щоб активізуватися. Але через кілька місяців, немов після довгого сну, вони починають утворювати колонії, що процвітають.

За словами провідного автора дослідження Трістана Каро, ці стародавні зразки в жодному разі не варто вважати "мертвими зразками". Вони все ще цілком здатні підтримувати активне життя, здатне розкладати органічні речовини та виділяти їх у вигляді вуглекислого газу.

Каро з колегами вважають, що результати їхньої роботи мають величезне значення для здоров'я Арктики та планети загалом. Причина полягає в тому, що сьогодні вічна мерзлота тане з неймовірною швидкістю — причиною тому антропогенна зміна клімату. Вчені по всьому світу побоюються, що ця тенденція може запустити порочне коло: у міру танення вічної мерзлоти мікроби, що живуть у ґрунті, почнуть розкладати органічні речовини, викидаючи їх у повітря у вигляді вуглекислого газу і метану, що лише прискорить танення вічної мерзлоти.

Робін Барбато з Лабораторії досліджень і розробок у холодних регіонах бере пробу ґрунту зі стін тунелю вічної мерзлоти Фото: Tristan Caro

Під час нового дослідження вчені вирушили в унікальне місце — тунель вічної мерзлоти Інженерного корпусу армії США. Цей дослідницький центр заглиблюється більш ніж на 100 метрів у мерзлу землю під центральною Аляскою.

Команда зібрала зразки вічної мерзлоти віком від кількох тисяч до десятків тисяч років зі стін тунелю. Опісля до зразків додали воду, а потім інкубували їх при температурі 4 і 12 градусів за Цельсієм — це все ще може здатися низькою температурою, проте не для Арктики.

Автори дослідження зазначають, що під час експерименту хотіли змоделювати умови, які спостерігаються влітку на Алясці, у майбутніх кліматичних умовах, коли температури досягнуть глибших ділянок вічної мерзлоти.

Зазначимо, що в дослідженні вчені використовували воду, що складається з незвично важких атомів водню, також відомого як дейтерій. Це дало змогу команді відстежувати, як мікроби поглинають воду, а потім використовувати водень для побудови мембран із жирового матеріалу, які оточують усі живі клітини.

