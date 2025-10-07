Самый странный гибрид в мире: потомок видов, разделенных 7 миллионами лет эволюции (фото)

Странная птица была обнаружена на заднем дворе в Техасе и, как считают ученые, является потомком двух дальнеродственных видов, разделенных миллионами лет эволюции. Исследователи назвали гибрид “серой сойкой”.

"Серая сойка" была обнаружена в Техасе и является потомком двух дальнеродственных видов, чьи ареалы начали пересекаться лишь недавно. Причиной тому, как считают ученые, стало изменение климата, пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования, эколога Брайана Стокса из Техасского университета в Остине, птица, вероятно, является потомком голубой сойки (Cyanocitta cristata), обитающей в восточной и центральной части США, и зеленой сойки (Cyanocorax luxuosus), которая традиционно встречается в Центральной Америке, Мексике и южном Техасе.

Авторы исследования также считают, что странная птица также является первым наблюдаемым гибридом позвоночного в результате расширения ареалов двух видов, вызванного, по крайней мере частично, изменением климата.

Отметим, что гибриды позвоночных животных встречались в дикой природе и ранее. Часто причиной становилась деятельность человека, например, внедрение инвазивных видов или расширение ареала одного вида за пределы другого. Одним из примеров являются бурые медведи, которые двигались на север и скрещивались с белыми медведями.

Однако гибридная сойка, по-видимому, является первым известным потомком двух разных родительских видов, ареалы которых расширялись и сближались из-за изменения погодных условий. Зеленые сойки – яркие врановые, обитающие в основном в тропиках и субтропиках, с широким ареалом от Гондураса до Южного Техаса. Голубые сойки занимают обширную территорию на востоке Северной Америки, но исторически их ареал не выходил за пределы восточных районов Техаса.

Редкая гибридная птица, обнаруженная в пригороде Сан-Антонио, штат Техас, является результатом спаривания самца голубой сойки и самки зеленой сойки Фото: The University of Texas at Austin

До недавнего времени ареалы этих двух видов соек редко пересекались. Однако в последние десятилетия деятельность человека все чаще позволяет обоим видам сближаться. Например, потепление тропической и субтропической зон помогает зеленым сойкам перемещаться в северные регионы, которые когда-то были для них слишком холодными.

С другой стороны, с середины 20 века ареал голубых соек расширяется как на север, так и на запад. Этому способствовали изменение климата и различные изменения в землепользовании. В частности, произошло вторжение на запад через Техас.

Авторы исследования обнаружили, что ареалы распространения этих двух видов сходятся в районе города Сан-Антонио. Стоукс регулярно следит за онлайн-форумами по орнитологии в поисках интересных наблюдений в регионе, и именно так его внимание привлекла сине-зеленая сойка.

Фото уникального гибрида сойки было опубликовано орнитологом в 2023 году. Позже Стоукс получил разрешение посетить двор и рассмотрел птицу поближе. Исследователи поймали сойку в паутинную сеть, тонкая нейлоновая ячейка которой делает ее незаметной для летящей птицы. Прежде чем выпустить птицу, Стоукс взял образец крови и перевязал ей лапку, чтобы ее можно было опознать, если она снова появится.

После сойку не видели несколько лет, однако она внезапно вернулась в тот же двор в июне 2025 года. Результаты нового исследования показали, что птица – гибрид самца, отцом которого была голубая сойка, а матерью – зеленая.

Отметим, что это не совсем уникальный случай, поскольку в 1970-х годах исследователи намеренно скрещивали два вида в неволе, получая потомство, похожее на этого нового гибрида. Разница, конечно, заключается в том, что эти два вида теперь, очевидно, также гибридизируются самостоятельно в дикой природе.

