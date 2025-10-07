Найдивніший гібрид у світі: нащадок видів, розділених 7 мільйонами років еволюції (фото)

Дивного птаха було виявлено на задньому дворі в Техасі й, як вважають учені, він є нащадком двох далекоспоріднених видів, розділених мільйонами років еволюції. Дослідники назвали гібрид "сірою сойкою".

Related video

"Сіру сойку" було виявлено в Техасі, вона є нащадком двох далекоспоріднених видів, чиї ареали почали перетинатися лише нещодавно. Причиною тому, як вважають учені, стала зміна клімату, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, еколога Браяна Стокса з Техаського університету в Остіні, птах, імовірно, є нащадком блакитної сойки (Cyanocitta cristata), що мешкає в східній і центральній частині США, і зеленої сойки (Cyanocorax luxuosus), яка традиційно трапляється в Центральній Америці, Мексиці та південному Техасі.

Автори дослідження також вважають, що дивний птах також є першим спостережуваним гібридом хребетного внаслідок розширення ареалів двох видів, спричиненого, принаймні частково, зміною клімату.

Зазначимо, що гібриди хребетних тварин зустрічалися в дикій природі й раніше. Часто причиною ставала діяльність людини, наприклад, впровадження інвазивних видів або розширення ареалу одного виду за межі іншого. Одним із прикладів є бурі ведмеді, які рухалися на північ і схрещувалися з білими ведмедями.

Однак гібридна сойка, мабуть, є першим відомим нащадком двох різних батьківських видів, ареали яких розширювалися і зближувалися через зміни погодних умов. Зелені сойки — яскраві воронові, що мешкають в основному в тропіках і субтропіках, з широким ареалом від Гондурасу до Південного Техасу. Блакитні сойки займають велику територію на сході Північної Америки, але історично їхній ареал не виходив за межі східних районів Техасу.

Рідкісний гібридний птах, виявлений у передмісті Сан-Антоніо, штат Техас, є результатом спарювання самця блакитної сойки і самки зеленої сойки Фото: The University of Texas at Austin

Донедавна ареали цих двох видів сойок рідко перетиналися. Однак в останні десятиліття діяльність людини все частіше дозволяє обом видам зближуватися. Наприклад, потепління тропічної та субтропічної зон допомагає зеленим сойкам переміщатися в північні регіони, які колись були для них занадто холодними.

З іншого боку, з середини 20 століття ареал блакитних сойок розширюється як на північ, так і на захід. Цьому сприяли зміна клімату та різні зміни в землекористуванні. Зокрема, відбулося вторгнення на захід через Техас.

Автори дослідження виявили, що ареали поширення цих двох видів сходяться в районі міста Сан-Антоніо. Стоукс регулярно стежить за онлайн-форумами з орнітології в пошуках цікавих спостережень у регіоні, і саме так його увагу привернула синьо-зелена сойка.

Фото унікального гібрида сойки було опубліковане орнітологом у 2023 році. Пізніше Стоукс отримав дозвіл відвідати подвір'я і роздивився птаха ближче. Дослідники спіймали сойку в павутинну сітку, тонкий нейлоновий осередок якої робить її непомітною для птаха, що летить. Перш ніж випустити птаха, Стоукс взяв зразок крові та перев'язав йому лапку, щоб його можна було впізнати, якщо він знову з'явиться.

Після цього сойку не бачили кілька років, проте вона раптово повернулася на те саме подвір'я в червні 2025 року. Результати нового дослідження показали, що птах — гібрид самця, батьком якого була блакитна сойка, а матір'ю — зелена.

Зазначимо, що це не зовсім унікальний випадок, оскільки в 1970-х роках дослідники навмисно схрещували два види в неволі, отримуючи потомство, схоже на цього нового гібрида. Різниця, звісно, полягає в тому, що ці два види тепер, очевидно, також гібридизуються самостійно в дикій природі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені перетворили курей на динозаврів: знайшли той самий ключовий ген.

Раніше Фокус писав про те, що топ-7 найдивніших гібридних тварин.