Вимерлий гібрид динозавра та птаха 120 млн років тому був веганом, — дослідження (фото)

Китайські вчені виявили найраніше з відомих свідчень існування птахів, які харчувалися листям.

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Китайські вчені провели аналіз викопного скелета вимерлого птаха джехолорніса, якого знайшли в північно-східному Китаї, а його вік оцінюють приблизно у 120 млн років. Висновок такий: це найраніше з відомих свідчень існування птахів, які харчувалися листям. Про це повідомляє китайське держвидання Science and Technology Daily.

У птаха джехолорніса розміром із фазана були зуби й довгий костистий хвіст, як і в його хижих родичів-динозаврів. Але мікроскопічний аналіз скам'янілих залишків у шлунку птаха показав, що він не був хижаком. Замість м'яса харчувався листям дерев із групи квітучих рослин магнолід: дерева магнолії, кориці й авокадо.

Присутність у шлунку викопних скелетів шлункових каменів дала змогу палеонтологам з'ясувати, що в раціон деяких ранніх птахів входили частини рослин. Свідоцтва присутності рослин у раціоні найбільш ранніх птахів є й у інших викопних скелетах. Це скам'янілі фрукти й насіння, що збереглися в травній системі.

Реконструкція птаха-динозавра джехолорніса Фото: окаменелости

"Скам'янілості стародавніх біоорганізмів Китаю вказують на те, що дуже рано в еволюції птахів вони перейшли від хижацької поведінки до того, щоб за допомогою крил перелітати на дерева та харчуватися плодами, насінням і листям рослин, як це роблять сьогодні багато видів", — пояснив доктор Лі Чжихен.

Вимерлий птах джехолорніс

Викопний зразок джехолорніса (Jeholornis prima), знайдений у Чаояні (Ляонін, Китай)

Загалом було виявлено понад 100 решток джехолорнісів, хоча формально описано тільки сім із них. Раніше це щось середнє між птахом і динозавром відносили до шеньчжоу-рапторів (від стародавньої назви Китаю, де виявили ці скам'янілості).

Зразок джехолорніса (Jeholornis), який раніше називався шеньчжоу-раптор (Shenzhouraptor sinensis)

Нагадаємо, що знайдено пернатих гігантів із крейдяного періоду. Археологи виявили рештки 800-кілограмових страусоподібних динозаврів.

Також повідомлялося, що вчені розповіли про таємничий музичний феномен Стародавнього Китаю.