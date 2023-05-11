Пернаті гіганти з крейдяного періоду: знайдено останки 800-кілограмових страусоподібних динозаврів

Зібравши разом викопні кістки та інші скелетні останки, автори дослідження намалювали яскраву картину життя динозаврів у пізній крейді, показавши, як різні види співіснували та конкурували за ресурси в динамічній екосистемі, оповитій таємницями.

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Команда дослідників розкопала в Міссісіпі дуже круті скам'янілості. Вони належать стародавнім страусоподібним динозаврам, відомим як орнітомімові, або, як ми любимо їх називати, "птахоподібні" динозаври. Ці пернаті істоти жили в кінці крейдяного періоду на території хвилястого плоскогір'я Аппалачі, що було частиною Північної Америки, пише SciTechDaily.

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Дослідники змогли ідентифікувати не один, а цілих два різних види орнітомімових на основі цих скам'янілостей.

Один вид був маленьким, а інший — неймовірно великим і важив понад 800 кг. Це все одно, що мати гігантського динозавра як домашнього улюбленця. Ці знахідки дають нам вкрай необхідне розуміння маловивчених екосистем динозаврів пізньої крейди на сході Північної Америки.

Варто зазначити, що місцевість, де знайшли ці скам'янілості, досить унікальна, коли йдеться про останки динозаврів. Це робить відкриття ще особливішим.

Вивчаючи пропорції цих скам'янілостей та закономірності росту всередині кісток, дослідники змогли визначити, що їхній вік становить близько 85 мільйонів років. Це все одно, що знайти капсулу часу з іншого світу.

Особливо цікавим у цих знахідках є те, що вони проливають світло на еволюцію орнітомімових Фото: Tsogtbaatar et al., CC-BY 4.0

Особливо цікавим у цих знахідках є те, що вони проливають світло на еволюцію орнітомімових. Той факт, що гігантські розміри тіла та кілька видів, що живуть пліч-о-пліч, є постійними тенденціями для цих динозаврів по всій Північній Америці та Азії, вражає уяву.

Чим більше ми дізнаємося про цих дивовижних істот, тим більше усвідомлюємо, наскільки вони були неймовірними.

Дослідники в захваті від своїх знахідок і від того, що вони можуть означати для майбутніх досліджень. Це відкриття — лише верхівка айсберга, і науковці не можуть дочекатися, щоб побачити, що ще ці дивовижні дослідники відкриють далі.

Раніше Фокус писав, що динозаври ходили по Землі на мільйони років раніше. Вчені з Університету Канзасу виявили епізод глобальних змін, відомий як Подія Вайсерта (The Weissert Event), вивчаючи гірську породу, що вкривала скам'янілий екземпляр ютараптора.

А також ми розповідали про рідкісний ембріон динозаврів: скам'янілі яйця доісторичних тварин розкривають таємниці еволюції.