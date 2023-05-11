Рідкісний ембріон динозаврів: скам'янілі яйця доісторичних тварин розкривають таємниці еволюції

Відкриття ембріона овіраптора перед вилупленням виявляє дивовижну схожість між динозавром і сучасними процесами висиджування пташенят.

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Коли йдеться про палеонтологічні знахідки, мало що має таку ж цінність, як скам'янілі яйця динозаврів. Ці невловимі скарби пропонують рідкісний погляд на історію еволюції доісторичних істот. Багато груп скам'янілих яєць динозаврів залишаються невідкритими донині, пише Discover.

Але коли дослідники натрапляють на такі екземпляри, результати можуть вражати уяву. Візьмемо, наприклад, яйце овіраптора, знайдене кілька років тому в Ганьчжоу, Китай. Мало того, що яйце було скам'янілим, воно ще й містило прекрасно збережений ембріон, якого вчені назвали "Малюк Інгліанг" (Baby Yingliang).

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Вигляд цього динозаврика, застиглого в часі якраз перед тим, як він мав би вилупитися, став приголомшливим відкриттям. За словами Стівена Брусатта, який був частиною команди, що вивчала знахідку, трохи сумно думати про те, що могло статися з яйцеклітиною в ті останні дні або години перед тим, як малюк міг з'явитися на світ.

Що ми знаємо про овірапторів?

Ці двоногі тероподи бродили по землі в пізній крейдяний період, приблизно 101-66 мільйонів років тому. Овіаптори — це пернаті істоти з беззубими дзьобами, що, на думку дослідників, робило їх всеїдними, адже вони харчувалися фруктами, рослинами і навіть молюсками.

Ці двоногі тероподи бродили по землі в пізній крейдяний період, приблизно 101-66 мільйонів років тому Фото: Вікіпедія

Але, мабуть, найгостроцікавішим аспектом овірапторів є їхній процес вилуплення, який, на думку вчених, напрочуд схожий на процес вилуплення сучасних птахів. Вивчаючи позу малюка Інгліанга, дослідники змогли порівняти її з позою сучасних птахів і виявити зв'язок між ними.

Зокрема, вважається, що поза перед вилупленням, яка спостерігається у курей та інших птахів, походить від непташиних тероподів, таких як овіраптори.

Звичайно, лише один зразок не може підтвердити таку гіпотезу. Дослідники сподіваються знайти більше добре збережених ембріонів динозаврів для подальшої перевірки цієї теорії.

Але поки що малюк Інгліанг — один із найвизначніших відкриттів у галузі палеонтології, який пропонує привабливий погляд у світ давно вимерлих динозаврів.

Раніше Фокус писав про те, що динозаври ходили по Землі на мільйони років раніше: нове відкриття переписує історію вимерлих тварин.

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