Жах із дна океану. Вчені воскресили вигляд древнього монстра, який жив на Землі 300 млн років тому

Масивна, люта істота блукала стародавніми шотландськими болотами понад 300 мільйонів років тому, з тілом завдовжки три метри, масивними зубами та великими очима. Ця істота — Crassigyrinus scoticus, крокодилоподібний хижак, що полював на свою здобич з безжалісною ефективністю.

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Досягнення в галузі комп'ютерної томографії та 3D-візуалізації дозволили дослідникам вперше реконструювати череп Crassigyrinus Scoticus, проливши нове світло на зовнішній вигляд і поведінку стародавнього хижака. Будучи раннім тетраподом, Crassigyrinus був величезним водним хижаком, який мешкав у кам'яновугільних болотах Шотландії та деяких частин Північної Америки протягом нижнього та середнього кам'яновугільного періоду, пише IFLScience.

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Хоча він тісно пов'язаний з одними з перших видів, які здійснили перехід з води на сушу, сам Crassigyrinus ніколи не виходив на неї.

Вже майже століття вчені вивчають останки цієї водної тварини. Однак їхньому прогресу перешкоджав той факт, що всі відомі скам'янілості були сильно подрібнені через те, що збереглися в дрібнозернистій породі. Це призвело до того, що багато зламаних і деформованих кісток, з фрагментами, які невпорядковано лежали один на одному, дуже ускладнювали для дослідників відновлення зовнішнього вигляду.

Але тепер, завдяки досягненням комп'ютерної томографії (КТ) та 3D-візуалізації, команді вдалося вперше реконструювати череп Crassigyrinus у цифровому форматі. Використовуючи шматочки з чотирьох зразків усіх кісток черепа, вони змогли зібрати фрагменти, як 3D-пазл.

Завдяки досягненням комп'ютерної томографії (КТ) та 3D-візуалізації, команді вдалося вперше реконструювати череп Crassigyrinus у цифровому форматі Фото: Porro et al., Journal of Vertebrate Paleontology, 2023 (CC BY 4.0)

Докторка Лаура Порро з Університетського коледжу Лондона, провідна авторка дослідження, виявила, що тварина мала череп, схожий на череп сучасних крокодилів, з великими зубами і потужними щелепами.

Завдяки їм вони могли пожирати все, що траплялося на її шляху. В поєднанні з нещодавніми дослідженнями тіла, це свідчить про те, що тварина була досить плюскотіло з короткими кінцівками, що дозволяло їй ховатися під поверхнею води і хапати здобич потужним укусом, подібно до сучасних крокодилів.

Реконструйований череп також показав, що Crassigyrinus мав спеціалізовані органи чуття, які допомагали йому вистежувати здобич, включаючи великі очі. Завдяки їм він міг бачити в темряві вугільних боліт, а також бічні лінії, які виявляли вібрації у воді.

У передній частині черепа також є дивна щілина, яка, можливо, давала йому й інші органи чуття. Одна з версій полягає в тому, що в цій щілині міг знаходитися ростральний орган, який дозволяв крассігіринусу виявляти електричні поля, або ранній приклад органу Якобсона, який дозволяв йому розрізняти різні хімічні речовини. Однак, що б не було в цій щілині, воно не збереглося і залишається загадкою.

Дослідження присвячене співавторці, професорці Дженні Клак, палеонтологині-першопрохідниці, яка зробила революцію в нашому розумінні еволюції ранніх тетраподів і яка померла у 2020 році. Нові реконструкції зараз використовують для експериментів з серією біомеханічних симуляцій, щоб побачити, на що насправді був здатний цей страхітливий хижак.

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