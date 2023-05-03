Скам'янілості віком 180 млн років: як останки стародавніх морських гадів збереглися до наших днів

Нещодавнє дослідження, проведене вченими Техаського університету в Остіні та їхніми колегами, розкриває дивовижні деталі мінерального складу скам'янілостей зі сланців Посідонії в Німеччині.

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Скам'янілості, що виблискують, як золото, вже давно стали геологічною легендою. Але, як виявляється, золотистий відтінок деяких із них насправді не є золотом. Нещодавнє дослідження виявило, що скам'янілості з німецького сланцю Посідонія, одні з найкраще збережених у світі зразків морського життя раннього юрського періоду, отримали свій відблиск завдяки складній суміші мінералів, пише Phys.org.

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Провідний дослідник Дрю Мусценте, колишній доцент Корнельського коледжу і колишній постдокторський дослідник Школи Джексона, та його команда використовували сканувальні електронні мікроскопи для вивчення хімічного складу десятків зразків. Скам'янілості сланців Посідонія, які датуються 183 мільйонами років тому, включають ембріони іхтіозаврів, чорнильних кальмарів і омарів.

Дослідники виявили, що скам'янілості складалися переважно з фосфатних мінералів, а жовтий кальцит надавав їм золотистого блиску. Дивно, але пірит, або "золото дурня", не знайшли у зразках, навіть у тих, що здавалися золотистими.

Це відкриття змінює наше уявлення про знамените викопне родовище. В минулому вважалося, що аноксичне середовище, тобто середовище без кисню, необхідне для виняткового збереження скам'янілостей.

Висновки команди суперечать давнім теоріям про умови, необхідні для виняткового збереження скам'янілостей в Посідонії Фото: Rowan Martindale/ The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences

Однак дослідження показує, що аноксія лише створила умови для скам'яніння, утримуючи гниття і хижаків на відстані. Імпульс кисню запустив хімічні реакції, необхідні для скам'яніння, що призвело до кращої збереженості.

Присутність піриту і фосфату в різних місцях зразків є важливою, оскільки дає уявлення про середовище скам'янілості. Пірит утворюється в аноксидних середовищах, тоді як фосфатні мінерали потребують кисню. Дослідження припускає, що оксигенація разом із супутніми мінералами відіграла вирішальну роль у посиленні блиску скам'янілостей, а також у їхньому збереженні.

Висновки команди суперечать давнім теоріям про умови, необхідні для виняткового збереження скам'янілостей в Посідонії. Довгий час вважалося, що аноксія спричиняє виняткову збереженість, однак вона допомагає зробити середовище сприятливим для швидшого скам'яніння, що призводить до збереження, але саме оксигенація покращує збереженість.

Зрештою дослідження проливає світло на складні хімічні взаємодії, які призводять до збереження скам'янілостей. А для тих з нас, хто вже давно приваблюється блискучою привабливістю скам'янілостей, це нагадування про те, що не все, що блищить, є золотом.

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