Полет над поверхностью Марса: Mars Express показал место посадки первого в истории зонда (видео)

С помощью нового видеоролика, созданного учеными Европейского космического агентства, можно осуществить виртуальный полет над разнообразными ландшафтами Красной планеты. Видна территория, куда впервые в истории на Марсе приземлился космический аппарат.

С помощью видеоролика, созданного из изображений космического аппарата Mars Express Европейского космического агентства можно совершить полет над высокогорьями Земли Ксанфа и более низменным ландшафтом Равнины Хриса на Марсе. Миллиарды лет назад в этом регионе текла вода, создав многие из тех особенностей на поверхности Красной планеты, которые мы видим сегодня, пишет Phys.

Более 20 лет орбитальный аппарат Mars Express изучает Марс. За это время он предоставил самую полную карту атмосферы Красной планеты и ее химического состава. Зонд также изучил спутник Марса Фобос. Благодаря данным Mars Express ученые обнаружили остатки древних речных долин и каналов, которые миллиарды лет назад были заполнены водой. Снимки, сделанные орбитальным аппаратом, использовались для создания многих трехмерных изображений рельефа на Марсе.

С помощью нового видеоролика, созданного из изображений камеры HRSC зонда Mars Express, можно совершить виртуальный полет над Землей Ксанфа, высокогорным регионом к северу от экватора Марса. Также можно увидеть ландшафт Равнины Хриса, где в 1976 году совершил первую в истории посадку на Марс космический аппарат "Викинг-1". Площадь равнины составляет около 500 000 квадратных километров.

Место посадки аппарата "Викинг-1" на Марсе Фото: NASA

В этих двух регионах на Марсе существуют остатки речных долин. Но главным объектом этого видеоролика является долина Шалбатан диной 1300 километров, где когда-то текла вода. Этот речной канал каскадом спускается с Земли Ксанфа на Равнину Хриса.

Данный речной канал является одним из многих, которые пересекают Землю Ксанфа и и прилегающие регионы. Основываясь на данных, полученных в ходе десятков миссий, в том числе и "Викинг-1", астрономы предполагают, что долина Шалбатан и аналогичные каналы в этом регионе Марса питали водой огромный океан.

Многие из этих геологических образований связаны с Долинами Маринера, крупнейшей системой каньонов в Солнечной системе, которая, как считается, также когда-то содержала воду.

Кульминацией виртуального полета над поверхностью Марса становится захватывающий вид на кратер Да Винчи шириной 100 км, который включает в себя кратер меньшего размера.

