Політ над поверхнею Марса: Mars Express показав місце посадки першого в історії зонда (відео)

За допомогою нового відеоролика, створеного вченими Європейського космічного агентства, можна здійснити віртуальний політ над різноманітними ландшафтами Червоної планети. Видно територію, куди вперше в історії на Марсі приземлився космічний апарат.

За допомогою відеоролика, створеного із зображень космічного апарату Mars Express Європейського космічного агентства, можна здійснити політ над високогір'ями Землі Ксанфа і більш низинним ландшафтом рівнини Хріса на Марсі. Мільярди років тому в цьому регіоні текла вода, створивши багато з тих особливостей на поверхні Червоної планети, які ми бачимо сьогодні, пише Phys.

Понад 20 років орбітальний апарат Mars Express вивчає Марс. За цей час він надав найповнішу карту атмосфери Червоної планети та її хімічного складу. Зонд також вивчив супутник Марса Фобос. Завдяки даним Mars Express вчені виявили залишки стародавніх річкових долин і каналів, які мільярди років тому були заповнені водою. Знімки, зроблені орбітальним апаратом, використовувалися для створення багатьох тривимірних зображень рельєфу на Марсі.

За допомогою нового відеоролика, створеного із зображень камери HRSC зонда Mars Express, можна здійснити віртуальний політ над Землею Ксанфа, високогірним регіоном на північ від екватора Марса. Також можна побачити ландшафт Рівнини Хриса, де 1976 року здійснив першу в історії посадку на Марс космічний апарат "Вікінг-1". Площа рівнини становить близько 500 000 квадратних кілометрів.

Місце посадки апарату "Вікінг-1" на Марсі Фото: solar-system

У цих двох регіонах на Марсі існують залишки річкових долин. Але головним об'єктом цього відеоролика є долина Шалбатан довжиною 1300 кілометрів, де колись текла вода. Цей річковий канал каскадом спускається із Землі Ксанфа на Рівнину Хриса.

Цей річковий канал є одним із багатьох, які перетинають Землю Ксанфа і прилеглі регіони. Ґрунтуючись на даних, отриманих під час десятків місій, зокрема й "Вікінг-1", астрономи припускають, що долина Шалбатан і аналогічні канали в цьому регіоні Марса живили водою величезний океан.

Багато з цих геологічних утворень пов'язані з Долинами Маринера, найбільшою системою каньйонів у Сонячній системі, яка, як вважається, також колись містила воду.

Кульмінацією віртуального польоту над поверхнею Марса стає захопливий краєвид на кратер Да Вінчі завширшки 100 км, який містить у собі кратер меншого розміру.

