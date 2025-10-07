Зонд NASA, що вивчає Юпітер, міг завершити свою роботу: це неможливо підтвердити

Уряд США припинив роботу того самого дня, коли закінчився термін дії останньої продовженої місії космічного апарату "Юнона". Наразі невідомо, працює цей зонд NASA чи ні, і що з ним буде далі.

Космічний апарат NASA "Юнона", який вивчає Юпітер і його супутники, можливо, вже завершив свою роботу через "шатдаун" у США, але американське космічне агентство не дає жодної інформації з цього приводу, пише Space.

Зонд "Юнона" був запущений у 2011 році і вийшов на орбіту навколо Юпітера у 2016 році. Таким чином почалася його спочатку запланована місія тривалістю 20 місяців. Але ця місія кілька разів продовжувалася і за останні 9 років зонд NASA провів безпрецедентні дослідження Юпітера, а також його супутників.

Востаннє NASA продовжило місію космічного апарату "Юнона" 2021 року до 30 вересня 2025 року. Але цього самого дня у США настав "шатдаун", коли багато федеральних агентств, зокрема й NASA, припинили свою роботу через відсутність фінансування. Поки невідомо, чи працює "Юнона", чи вже апарат вимкнувся.

За останні 4 роки зонд "Юнона" надав дуже важливі дані щодо внутрішнього устрою Юпітера, а також вивчив магнітосферу і гравітаційне поле найбільшої планети Сонячної системи.

Космічний апарат "Юнона" за ці роки здійснив кілька близьких прольотів повз найбільші супутники Юпітера, такі як Ганімед, Європа та Іо. Це дало можливість астрономам краще зрозуміти геологію, склад і навколишнє середовище цих супутників.

Результати досліджень допомогли підготувати до польоту зонд NASA Europa Clipper, який вирушив вивчати Юпітер і його супутник Європа 2024 року. Цей апарат має вийти на орбіту навколо Юпітера у 2030 році. Якщо зонд "Юнона" завершив свою роботу, то астрономи протягом 5 років не зможуть отримати нові дані про систему Юпітера.

Видання Space надіслало запит до NASA щодо стану зонда "Юнона". Але там повідомили, що у зв'язку з "шатдауном" космічне агентство не може сказати, чи працює космічний апарат, чи вже ні. Коли буде отримано фінансування, буде надано необхідну інформацію, але поки NASA не працює, заявили в космічному агентстві США.

Відомо, що під час "шатдауну" NASA може підтримувати тільки ті місії, які необхідні "для захисту життя, майна або національної безпеки". Ці місії в космосі мають працювати і з ними підтримується зв'язок. Але зонд "Юнона" не потрапляє в категорію пріоритетних місій у космосі. Також відомо, що в бюджеті NASA на наступний рік на цей проєкт не планували виділяти гроші.

Допоки не закінчиться "шатдаун" у США майбутнє космічного апарату NASA залишається невизначеним. Можливо, він уже ніколи не працюватиме.

