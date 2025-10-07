Зонд NASA, изучающий Юпитер, мог завершить свою работу: это невозможно подтвердить

Правительство США прекратило работу в тот же день, когда истек срок действия последней продленной миссии космического аппарата “Юнона”. Пока неизвестно, работает ли этот зонд NASA или нет, и что с ним будет дальше.

Related video

Космический аппарат NASA "Юнона", который изучает Юпитер и его спутники, возможно уже завершил свою работу из-за "шатдауна" в США, но американское космическое агентство не дает никакой информации по этому поводу, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зонд "Юнона" был запущен в 2011 году и вышел на орбиту вокруг Юпитера в 2016 году. Таким образом началась его изначально запланированная миссия длительностью 20 месяцев. Но эта миссия несколько раз продлялась и за последние 9 лет зонд NASA провел беспрецедентные исследования Юпитера, а также его спутников.

В последний раз NASA продлило миссию космического аппарата "Юнона" в 2021 году до 30 сентября 2025 года. Но в этот же день в США наступил "шатдаун", когда многие федеральные агентства, в том числе и NASA прекратили свою работу из-за отсутствия финансирования. Пока неизвестно, работает ли "Юнона" или уже аппарат выключился.

За последние 4 года зонд "Юнона" предоставил очень важные данные относительно внутреннего устройства Юпитера, а также изучил магнитосферу и гравитационное поле самой большой планеты Солнечной системы.

Космический аппарат "Юнона" за эти годы совершил несколько близких пролетов мимо самым больших спутников Юпитера, таких как Ганимед, Европа и Ио. Это дало возможность астрономам лучше понять геологию, состав и окружающую среду этих спутников.

Космический аппарат "Юнона" за эти годы совершил несколько близких пролетов мимо самым больших спутников Юпитера, таких как Ганимед, Европа и Ио Фото: NASA

Результаты исследований помогли подготовить к полету зонд NASA Europa Clipper, который отправился изучать Юпитер и его спутник Европа в 2024 году. Этот аппарат должен выйти на орбиту вокруг Юпитера в 2030 году. Если зонд "Юнона" завершил свою работу, то астрономы в течение 5 лет не смогут получить новые данные о системе Юпитера.

Издание Space направило запрос в NASA относительно состояния зонда "Юнона". Но там сообщили, что в связи с "шатдауном" космическое агентство не может сказать, работает ли космический аппарат или уже нет. Когда будет получено финансирование, будет предоставлена необходимая информация, но пока NASA не работает, заявили в космическом агентстве США.

Известно, что во время "шатдауна" NASA может поддерживать только те миссии, которые необходимы "для защиты жизни, имущества или национальной безопасности". Эти миссии в космосе должны работать и с ними поддерживается связь. Но зонд "Юнона" не попадает в категорию приоритетных миссий в космосе. Также известно, что в бюджете NASA на следующий год на этот проект не планировали выделять деньги.

Пока не закончится "шатдаун" в США будущее космического аппарата NASA остается неопределенным. Возможно, он уже никогда не будет работать.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые за 40 лет провели новое измерение размера Юпитера и оказалось, что планета меньше, чем считалось.

Также Фокус писал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS мог прилететь к нам из таинственной части Млечного Пути. Астрономы считают, что межзвездная комета 3I/ATLAS не прилетела из нашей части Млечного Пути и может содержать информацию о самой ранней истории нашей галактики.