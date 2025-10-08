Жители древнего города Теотиуакан не исчезли бесследно: они могли оставить подсказки

Новое исследование пролило свет на рисунки исчезнувших обитателей заброшенного мезоамериканского города Теотиуакан. Ученые считаю, что их рисунки на самом деле, являются рудиментарным языком, который в итоге развился в язык ацтеков.

Related video

Группа исследователей, сделавшая это открытие, считает, что если им удастся расшифровать этот утерянный язык, это даст ключ к главной загадке Теотиуакан. Ученые смогут понять, куда исчезли жители древнего города, который на тот момент был процветающим мегаполисом, пишет The Debrief.

«Если мы правы, то удивительно не только то, что мы расшифровали систему письма. Это может иметь значение для всего нашего понимания мезоамериканских культур и, конечно же, указать на разгадку тайны, окружающей жителей Теотиуакана», - заявил Кристофер Хельмке из Копенгагенского университета.

На сегодняшний день ученым известно, что Теотиуакан был основан около 100 года до н.э. В период расцвета, древний город с комплексом зданий и дорог, обеспечивал жильем около 125 тыс. человек. Как известно, все жители города исчезли, и ученые пока не могут найти убедительного объяснения, почем горожане покинули свои дома около 600 г. н.э.

Исследователи Кристофер Хельмке и Магнус Фарао Хансен решили проанализировать красочные фрески Теотиуакана и другие артефакты с похожими узорами. Команда обнаружила, что рисунки на стенах и артефактах представляют собой «лингвистического предка» языков кора и уичоли, а также науатля, на котором разговаривали ацтеки.

Ученые уверены в том, что древние произведения искусства представляют собой элементы древнего языка.

«В Теотиуакане до сих пор можно найти керамику с текстом, и мы знаем, что будут обнаружены новые фрески. Очевидно, что отсутствие новых текстов ограничивает наши исследования», - говорит Хансен.

Ключевым моментом в исследовании стало обнаружение языка, который является предшественником ацтекского науатля. Этот язык может стать Розеттским камнем между более изученным ацтекским языком и рисунками из Теотиуакана. Такое открытие имело решающее значение, так как ученым удалось найти языковую связь между двумя древними языками.

После дальнейшего анализа группа исследователей заявила, что связь между таинственными обитателями Теотиуакана и ацтеками, населявшими ту же территорию столетия спустя, становится всё более очевидной.

Также авторы исследования уверены, что рисунки из Теотиуакана являются настоящей системой письма. Эта письменность, вероятно, могла представлять собой более раннюю форму юто-ацтекского языка, который развился в науатль – язык ацтеков.

Напомним, ученые раскрыли новую тайну пирамиды Луны в Теотиуакане. Древний город Теотиуакан, или "город богов", известен своими крупнейшими пирамидами Месоамерики. Именно здесь находятся пирамида Солнца, третья по высоте в мире, а еще пирамида Луны, "Улица Мертвых" и руины храма Пернатого змея.