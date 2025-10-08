Жителі стародавнього міста Теотіуакан не зникли безслідно: вони могли залишити підказки

Нове дослідження пролило світло на малюнки зниклих мешканців занедбаного мезоамериканського міста Теотіуакан. Вчені вважають, що їхні малюнки насправді є рудиментарною мовою, яка в підсумку розвинулася в мову ацтеків.

Група дослідників, яка зробила це відкриття, вважає, що якщо їм вдасться розшифрувати цю загублену мову, це дасть ключ до головної загадки Теотіуакан. Вчені зможуть зрозуміти, куди зникли жителі стародавнього міста, яке на той момент було процвітаючим мегаполісом, пише The Debrief.

"Якщо ми маємо рацію, то дивовижно не тільки те, що ми розшифрували систему письма. Це може мати значення для всього нашого розуміння мезоамериканських культур і, звичайно ж, вказати на розгадку таємниці, що оточувала мешканців Теотіуакана", — заявив Крістофер Хельмке з Копенгагенського університету.

На сьогодні вченим відомо, що Теотіуакан був заснований близько 100 року до н.е. У період розквіту, стародавнє місто з комплексом будівель і доріг, забезпечувало житлом близько 125 тис. осіб. Як відомо, всі жителі міста зникли, і вчені поки що не можуть знайти переконливого пояснення, чому городяни залишили свої домівки близько 600 р. н.е.

Дослідники Крістофер Хельмке і Магнус Фарао Хансен вирішили проаналізувати барвисті фрески Теотіуакана та інші артефакти зі схожими візерунками. Команда виявила, що малюнки на стінах і артефактах являють собою "лінгвістичного предка" мов кора і вічолі, а також науатля, якою розмовляли ацтеки.

Вчені впевнені в тому, що стародавні витвори мистецтва являють собою елементи стародавньої мови.

"У Теотіуакані досі можна знайти кераміку з текстом, і ми знаємо, що будуть виявлені нові фрески. Очевидно, що відсутність нових текстів обмежує наші дослідження", — каже Хансен.

Ключовим моментом у дослідженні стало виявлення мови, яка є попередником ацтекської науатля. Ця мова може стати Розеттським каменем між більш вивченою ацтекською мовою і малюнками з Теотіуакана. Таке відкриття мало вирішальне значення, оскільки вченим вдалося знайти мовний зв'язок між двома стародавніми мовами.

Після подальшого аналізу група дослідників заявила, що зв'язок між таємничими мешканцями Теотіуакана й ацтеками, які населяли ту саму територію століття потому, стає дедалі очевиднішим.

Також автори дослідження впевнені, що малюнки з Теотіуакана є справжньою системою письма. Ця писемність, імовірно, могла являти собою більш ранню форму юто-ацтекської мови, яка розвинулася в науатль — мову ацтеків.

Нагадаємо, вчені розкрили нову таємницю піраміди Місяця в Теотіуакані. Стародавнє місто Теотіуакан, або "місто богів", відоме своїми найбільшими пірамідами Месоамерики. Саме тут знаходяться піраміда Сонця, третя за висотою у світі, а ще піраміда Місяця, "Вулиця Мертвих" і руїни храму Пернатого змія.