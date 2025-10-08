Каменные статуи на острове Пасхи действительно "ходили": ученые подтвердили гипотезу

На протяжении долгого времени ученые не могли понять, как древние жители Рапануи или острова Пасхи перемещали свои огромные статуи моаи. Новое исследование показало, что каменные статуи действительно «ходили» по острову.

Полевые эксперименты и 3D-моделирование показало, что статуи моаи не тащили, а также не катили по земле. Их перемещали вертикально с помощью гениального инженерного метода, пишет Archaeology News.

Исследование было проведено под руководством антрополога Карла Липо из Бингемтонского университета и Терри Ханта из Университета Аризоны. Команда проанализировала почти тысячу статуй моаи, в том числе 62 статуи, которые были найдены вдоль древних дорог. Ученые пришли к выводу, что статуи изначально создавались с учетом того, как их будут перемещать к нужному месту.

Такие статуи имеют отличительные черты, такие как широкое D-образное основание и наклонное положение, что позволяет им раскачиваться из стороны в сторону, создавая эффект ходьбы.

Во время эксперимента исследователи построили собственную 4,25-тонную копию статуи, учитывая все особенности настоящих моаи. В итоге, копию удалось переместить на 100 метров с помощью одной веревки и 18 человек. Вся работа по перемещению копии статуи заняла 40 минут.

Эксперимент доказал, что наклон статуй и изогнутое основание сделали их транспортировку не только возможной, но и вполне эффективной. Вертикальный метод перемещения требовал минимальных трудозатрат и не требовал дополнительных инструментов, например, деревянных роликов.

Такое открытие также согласуется с местным фольклором, в котором описывается, как статуи «шли» к своим церемониальным платформам, которые назывались аху.

Также ученые связали расположение каменный статуй с дорогами на острове Пасхи. Более половины незаконченных или поломанных статуй нашли невдалеке от карьера Рано-Рараку. Оттуда тянулись дороги шириной 4,5 метра, которые имели вогнутую форму, видимо, для стабилизации статуй во время перемещения.

Такой нюанс указывает на то, что статуи и дороги на острове Пасхи строились как взаимосвязанная система. Каждый раз для перемещения статуи, рабочие расчищали новый участок дороги. Пересекающиеся и параллельные маршруты, наблюдаемые в ландшафте, подтверждают эту идею.

